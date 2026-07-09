한화자산운용, 한화고배당반도체발전30목표전환형 펀드 모집

AI 핵심 요약beta
- 한화자산운용은 9일 한화고배당반도체발전30목표전환형 펀드를 14일까지 모집한다고 밝혔다.
- 해당 펀드는 주식 30%·채권 70% 이상 채권혼합형으로 목표수익률 6% 달성 후 채권형으로 운용한다.
- 정부 주주환원 정책·미중 패권 경쟁 수혜 업종에 분산투자해 변동성 높은 시장에서 안정적 수익을 추구한다고 했다.
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목표수익률 6% 달성 시 주식 전량 매도, 채권형으로 전환
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한화자산운용은 오는 14일까지 한화고배당반도체발전30목표전환형 펀드를 모집한다고 9일 밝혔다. 해당 펀드는 15일 설정돼 운용이 개시되는 단위형·개방형 펀드다.
한화자산운용에 따르면 한화고배당반도체발전30목표전환형 펀드는 주식에 30% 이하, 채권에 70% 이상 투자하는 채권혼합형이다. 목표 전환 수익률은 6%로 목표 달성 이후 채권형으로 운용된다. 목표 수익 확정 후 환매하거나 채권형으로 전환 후 만기까지 보유하는 방식으로 활용할 수 있다.
주요 주식(30%) 투자 업종은 ▲고배당 및 자사주 매입 수혜주에 약 10% ▲반도체·인공지능(AI)·에너지저장장치(ESS) ·전력기기·로봇 등 주요 제조업 핵심 기업에 약 20% 수준이다.
고배당주와 자사주 매입 우수 종목은 정부의 주주환원 강화 정책에 따른 수혜를 기대할 수 있다. 배당소득 분리과세 도입은 고배당주로 투자 수요가 몰리며 주가 상승으로 이어질 수 있다. 자사주 소각 의무화는 유통주식 수 감소를 통해 주당순이익(EPS)과 주당가치를 높이는 요인으로 작용할 수 있다.
반도체·AI·K전략산업 섹터의 대표 테마는 반도체, 로봇·우주, ESS, 방산, 조선과 더불어 핵심광물, 위탁개발 생산(CDMO) 등이다. 미중 패권 경쟁 심화와 글로벌 공급망 재편 과정에서 한국 제조업의 경쟁력이 부각될 수 있는 글로벌 탑티어 기업들 중 이익 성장성, 단기 실적 모멘텀, 밸류에이션 매력도 등을 종합적으로 고려해 5~10개 내외로 압축 선별한다.
최근 국내 주식시장은 반도체·AI 중심으로 상승세를 이어오며 대형주를 중심으로 등락을 반복하고 있다. 이 펀드는 글로벌 경쟁력을 갖춘 한국 제조 핵심기업의 직접적 주가 상승 수혜를 추구하면서 주식 비중을 30%로 제한하여 변동성 관리에 중점을 둔 것이 특징이다.
김하종 한화자산운용WM마케팅 본부장은 "정부의 주주환원 강화 정책과 미중 패권경쟁 수혜라는 두 축의 성장기회와 국공채, 특수채 등 채권에 약 3:7 수준으로 투자하여 최근과 같이 변동성이 심한 시장에서 일부 수익을 확보하고자 하는 고객에게 추천한다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com