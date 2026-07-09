파주 맥금동 휴대폰 액세서리 공장서 불…인명 피해 없어

[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 9일 오전 5시 35분께 경기 파주시 맥금동의 휴대전화 액세서리 제조 공장에서 불이 났다.
신고를 받고 출동한 소방 당국은 60여 명의 대원과 장비 26대를 투입해 진화 작업을 벌여 50분 만인 6시 24분께 큰 불길을 잡았다.
이 불로 인한 인명 피해는 없었다.
경찰과 소방 당국은 잔불을 모두 정리하는 대로 화재 원인과 재산 피해 규모를 조사할 예정이다.
skyimhan@newspim.com
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[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 9일 오전 5시 35분께 경기 파주시 맥금동의 휴대전화 액세서리 제조 공장에서 불이 났다.
신고를 받고 출동한 소방 당국은 60여 명의 대원과 장비 26대를 투입해 진화 작업을 벌여 50분 만인 6시 24분께 큰 불길을 잡았다.
이 불로 인한 인명 피해는 없었다.
경찰과 소방 당국은 잔불을 모두 정리하는 대로 화재 원인과 재산 피해 규모를 조사할 예정이다.
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