삼성화재, 고객 DB 기반 영업조직 'TC지점' 출범

AI 핵심 요약beta
- 삼성화재가 9일 고객 DB 기반 TC지점을 출범했다.
- TC지점은 3년간 720건 DB와 단계별 교육·코칭으로 컨설팅형 영업을 지원한다.
- 콜 플랫폼·정착지원제도와 함께 전국 4개 지점 운영 중이며 확대할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성화재가 고객 데이터베이스(DB)를 기반으로 한 새로운 영업조직을 출범했다. 기존 설계사의 개인 인맥 중심 영업에서 벗어나 회사가 제공하는 고객 DB와 체계적인 교육을 결합한 컨설팅형 영업 모델을 확대한다는 구상이다.
삼성화재는 고객 DB 기반 영업 모델을 운영하는 'TC(Total Consultant)지점'을 새롭게 출범했다고 9일 밝혔다.
TC지점은 회사가 제공하는 고객 DB를 바탕으로 설계사가 안정적인 상담 기회를 확보하고, 보장 분석과 컨설팅 중심의 영업 활동에 집중할 수 있도록 지원하는 조직이다. 지연·학연 등 개인 네트워크에 의존하던 기존 보험 영업 방식에서 벗어나 객관적인 보장 분석과 전문 상담을 강화하는 것이 특징이다.
삼성화재는 TC지점 소속 설계사에게 등록 후 1년 차에는 매월 30건, 2년 차에는 매월 20건, 3년 차에는 매월 10건씩 3년간 총 720건의 고객 DB를 지원한다. 이를 통해 신규 고객 발굴 부담을 낮추고, 고객 상담과 보장 컨설팅 업무에 집중할 수 있도록 한다는 계획이다.
교육 지원도 병행한다. 보험·금융 상품 기초 교육부터 고객 상담, 보장 분석, 컨설팅 실습까지 단계별 맞춤 교육을 제공한다. 등록 초기에는 'DB 역량 강화 과정'을 통해 고객 DB 활용법과 맞춤형 상담 기법, 보장 분석 노하우 등 실전 중심의 교육을 진행한다.
교육 이후에는 전문 슈퍼바이저(SV)의 밀착 코칭을 통해 현장 상담 역량 강화를 지원한다. 우수 사례 공유와 지속적인 피드백을 통해 설계사들이 전문 컨설턴트로 성장할 수 있도록 지원한다는 방침이다.
삼성화재는 자체 콜 활동 영업 지원 플랫폼인 '김비서'와 고객 DB를 연계한 하이브리드 영업 지원 시스템도 운영한다. 고객 관리와 상담 이력 관리, 활동 관리 등을 디지털 기반으로 통합 지원해 영업 효율성을 높일 예정이다.
활동 초기 안정적인 정착을 돕기 위한 지원제도도 마련했다. 콜 활동 지원비 등 정착 지원제도를 운영하고, 성과에 연동한 수수료 지원을 통해 설계사들의 안정적인 영업 활동을 뒷받침할 계획이다.
현재 삼성화재는 수도권 2개 지점과 대전 1개 지점, 부산 1개 지점 등 전국 총 4개 TC지점을 운영하고 있다. 향후 운영 성과를 바탕으로 전국 단위로 지점을 확대할 예정이다.
삼성화재 관계자는 "이번 TC지점 개소를 시작으로 현장 운영 성과와 우수 사례를 바탕으로 TC지점을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라며 "고객 중심의 컨설팅 영업 문화를 선도하는 삼성화재의 새로운 성장 채널로 육성해 나갈 계획"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com