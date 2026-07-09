소진공, '지능형 출동 시스템' 구축…전통시장 화재 출동 빨라진다

AI 핵심 요약beta
- 소상공인시장진흥공단과 소방청은 8일 전통시장 지능형 출동 시스템 구축 업무협약을 체결했다
- 전통시장 전자지도를 119 출동 시스템과 연계해 화재 발생 점포까지 소방차 최적 경로를 안내하도록 했다
- 전주남부시장 시범 도입 성과를 바탕으로 전국 전통시장으로 확대하고 화재 예방 캠페인·합동점검도 추진하기로 했다
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소방차에 화재 점포 최적경로 안내
전주서 성과 확인…전국 확대 추진
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 복잡하고 좁은 전통시장 골목에서도 소방차가 화재 발생 점포까지 최적 경로를 따라 신속하게 진입할 수 있는 시스템이 전국으로 확대된다. 점포 위치와 차량 진입로 등을 전자지도에 담아 화재 발생 시 골든타임을 확보한다는 구상이다.
소상공인시장진흥공단은 지난 8일 소방청과 전통시장 화재 예방과 신속한 초동 대처를 위한 '전통시장 지능형 출동 시스템 구축·운영사업 업무협약'을 체결했다고 9일 밝혔다.
지능형 출동 시스템은 전통시장 내 도로와 점포 등 공간정보를 담은 전자지도를 구축해 119 출동경로 안내 시스템과 연계하는 방식이다. 화재 신고가 접수되면 출동 소방차가 이동할 수 있는 도로를 파악해 화재 발생 점포까지 최적 경로를 안내한다.
전통시장은 출입로가 많고 통행로가 좁은 데다 점포 배치도 불규칙해 재난 발생 시 소방차가 신속하게 진입하기 어려웠다.
기존 출동경로 안내 시스템은 점포 정보가 없는 경우 전통시장 공영주차장까지만 안내했다. 점포 정보가 있어도 시장 외부 인접 도로까지만 경로를 제공해 화재 발생 위치를 신속하게 파악하는 데 한계가 있었다.
새 시스템은 현장 실사를 통해 점포명과 위치 좌표 등 정보를 수집하고 각 점포에 고유번호를 부여한다. 점포 위치와 차량 진입로, 시장 출입구 등의 지도 데이터도 구축한다.
이를 통해 화재 발생 점포의 정확한 위치를 특정하고 소방차가 진입할 수 있는 최적 경로를 안내해 출동 시간을 줄일 수 있다.
소진공은 지난해 6월 전북소방본부와 협력해 전주남부시장에 지능형 출동 시스템을 전국 최초로 도입했다. 시스템 도입 이후 현장 출동 시간이 기존보다 상당 부분 단축되는 등 초기 화재 대응 역량을 강화하는 성과를 거뒀다.
소진공과 소방청은 전주남부시장에서 확인한 성과를 토대로 지능형 출동 시스템을 전국 전통시장으로 확대할 계획이다.
양 기관은 ▲전통시장 화재 예방 캠페인과 안전교육·홍보 공동 추진 ▲재난 발생 시 실시간 현장 정보 공유와 신속 대응 체계 구축 ▲지역 소방관서와 소진공 지역센터 간 합동점검 체계 구축 등에도 협력하기로 했다.
인태연 소진공 이사장은 "전통시장은 점포가 밀집해 있는 구조적 특성상 화재 예방과 초기 진압이 무엇보다 중요하다"며 "소방청과의 긴밀한 협력을 통해 더욱 촘촘한 안전망을 구축하고, 상인들과 국민이 안심하고 찾을 수 있는 전통시장을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com