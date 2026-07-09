테라뷰·두림야스카와, 국내 완성차 제조사 '테라코타' 공급 계약

AI 핵심 요약beta
- 테라뷰가 지난달 19일 두림야스카와와 협력해 국내 완성차에 테라코타2000 공급 계약을 체결했다.
- 테라코타2000은 테라헤르츠 기반 비접촉 도장 검사로 다층 도장 품질을 정밀 관리하는 시스템이다.
- 테라뷰는 이번 계약을 발판으로 국내외 자동차·배터리·항공우주 고부가 코팅 검사 시장으로 사업을 확대할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 테라헤르츠(THz) 솔루션 선도기업 테라뷰는 지난달 19일 국내 최대 로봇 솔루션 전문기업 두림야스카와와의 협력을 통해 국내 주요 완성차 제조사로 약 4억원 수준의 테라코타 2000(TeraCota 2000) 공급계약을 체결했다고 9일 밝혔다.
테라코타 2000은 자동차 차체에 적용되는 다층 도장 레이어를 비접촉·비파괴 방식으로 측정하고 품질을 관리하는 검사 시스템이다. 기존 초음파 방식과 달리 테라헤르츠 기반 검사 방식은 도장면을 손상시키지 않으면서 복수의 도장층을 정밀하게 측정할 수 있다. 초음파 방식은 표면 접촉과 커플링 매질이 필요해 생산 공정 내 적용에 제약이 있을 수 있다.
회사에 따르면 자동차 제조 공정에서 도장 품질은 외관뿐 아니라 내구성, 생산 효율, 원가 경쟁력과도 직결된다. 다층 도장 공정이 고도화될수록 각 레이어의 두께와 품질을 정밀하게 관리할 수 있는 검사 기술의 중요성이 커지고 있다.
이번 프로젝트는 테라뷰의 테라헤르츠 검사 기술과 두림야스카와의 로봇 자동화 및 시스템 통합 역량이 결합된 사례다. 양사는 자동차 제조 현장의 자동화 수요와 품질 관리 기준이 높아지는 흐름에 맞춰 테라코타 시스템이 실제 생산 환경에 안정적으로 적용될 수 있도록 협력할 예정이다.
테라뷰 도널드 도미닉 아논 대표이사는 "이번 계약은 테라뷰가 한국 자동차 도장 검사 시장에 진입하는 중요한 계기"라며 "두림야스카와가 보유한 로봇 자동화 및 시스템 통합 역량과 테라뷰의 테라헤르츠 검사 기술이 결합해 국내 제조 현장의 품질 관리와 생산 효율 향상에 기여할 수 있는 기반을 마련했다"고 말했다.
한편 테라뷰는 이번 프로젝트를 국내 자동차 도장 검사 시장 진입을 위한 주요 레퍼런스로 삼고, 테라코타 제품군의 적용 범위를 향후 자동차·배터리·항공우주 등 고부가 코팅 검사 분야로 확대할 계획이다. 또한 한국을 포함한 아시아 자동차 도장 검사 시장 확대 가능성을 보여주는 사례로 보고, 향후 한국 및 아시아 지역 내 완성차·배터리·고부가 코팅 검사 분야에서 사업 기회를 확대해 나갈 방침이다.
nylee54@newspim.com