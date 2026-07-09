프리즘, 아시아 첫 디즈니 크루즈 어드벤처호 단독 선보여

AI 핵심 요약beta
- RXC가 9일 싱가포르 디즈니 크루즈 가족여행 프로모션을 진행했다고 밝혔다.
- 4박6일 올인클루시브 패키지로 구성해 디즈니 어드벤처호 탑승과 싱가포르 호텔 숙박을 제공한다.
- 프리즘 라이브 예약 고객에게 할인쿠폰·선상팁 면제·추첨 리무진 서비스 등 추가 혜택을 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 리테일 미디어 플랫폼 프리즘(PRIZM) 운영사 RXC는 싱가포르 디즈니 크루즈 가족여행 패키지 프로모션을 진행한다고 밝혔다. 이번 프로모션은 아시아 신규의 디즈니 크루즈 전용 선박인 '디즈니 어드벤처호' 탑승을 포함한 싱가포르 가족여행 상품을 프리즘 라이브를 통해 공개하는 것이 회사 측은 설명했다.
이번 프로모션은 4박 6일 패키지로, 파크로얄 컬렉션 마리나베이 싱가포르 1박과 디즈니 어드벤처호 3박으로 구성된다. 디즈니 어드벤처호는 디즈니·픽사·마블 스토리텔링을 집약한 7개 테마 구역과 해상 롤러코스터, 뮤지컬 공연 등을 갖춘 선박이다. 상품 판매는 15일부터 29일까지 진행되며, 승선은 내년 3월까지 가능하다.
이번 프로모션은 프리즘의 여행 큐레이션을 바탕으로 구성됐다. 인천-싱가포르 왕복 항공권, 전 일정 식사, 창이공항 왕복 픽업, 싱가포르 주요 관광지 1일 투어까지 포함된 올인클루시브 구성이다. 프리즘은 라이브 예약 고객에게 선상 팁을 면제하고 리버크루즈 탑승권과 가든스바이더베이 입장권을 추가 제공한다.
프로모션 기간 중에는 10만 원 할인 쿠폰이 제공된다. 라이브 예약 고객에게는 디즈니 어드벤처호의 덱플랜을 인원별로 제공한다. 또한 구매 고객 중 추첨을 통해 2팀에게 50만 원 상당의 인천공항 왕복 리무진 서비스를 증정하는 이벤트도 진행된다. 상품은 항차별로 월 2~4회 운항 예정이다.
프리즘은 지난해 두바이 하이엔드 패키지에서 객단가 652만 원, 분당 거래액 2억 원을 기록했다. 괌·사이판 프로모션은 거래액 36억 원, 일본 오키나와 프로모션은 27억 원을 달성했다.
프리즘 운영사 RXC 유한익 대표는 "이번 싱가포르 디즈니 크루즈 프로모션은 온 가족이 함께 즐길 수 있는 여행 이용을 제안하는 상품"이라며 "앞으로도 구분된 여행 상품을 선보일 계획"이라고 밝혔다.
whitss@newspim.com