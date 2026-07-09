도산대로변 청담동 35층 관광호텔·아파트 복합건물 조성

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 9일 강남 청담동 도산대로변 복합개발 지구단위계획안을 수정가결했다.
- 지하9층~지상35층 관광호텔·상업시설·공동주택 복합건물을 2027년 착공해 2031년 준공할 예정이다.
- 보행친화 공간과 공개공지·휴식공간을 조성하고 청담동주민센터 신축 등 공공기여로 지역 기반시설을 확충할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 서울 강남구 청담동 도산대로변에 35층 높이 관광호텔 및 아파트 복합 건물이 들어선다.
9일 서울시에 따르면 지난 8일 열린 제12차 도시·건축공동위원회에서는 도산대로변 역세권 활성화사업과 관련한 '강남구 청담동 124-19 일대 지구단위계획' 결정안을 수정가결했다.
대상지는 도산대로변 노선형 상업지역에 위치한 곳으로 이 일대는 위례신사선, 동부간선도로 지하화 등 다양한 광역교통망 사업이 예정돼 있다.
이번 지구단위계획 결정에 따라 대상지에는 지하 9층~지상 35층 규모 관광호텔·상업시설·공동주택이 함께 조성되는 복합개발이 추진될 예정이다.
보행환경 개선과 시민 편의 증진을 위한 계획도 함께 마련됐다. 대상지 이면도로에는 보도형 전면공지를 조성하고 저층부에는 가로활성화 용도를 배치해 보행친화적인 가로환경을 조성할 계획이다. 도산대로변과 이면도로변에 각각 공개공지를 설치하고 지상 4층에는 개방공간을 계획해 시민 누구나 이용할 수 있는 도심 속 휴식공간도 제공할 계획이다.
또한 개발에 따른 공공기여는 노후된 청담동주민센터 신축에 활용해 주민 편의를 높이고, 주민센터와 문화시설 등이 어우러진 복합시설로 조성할 예정이다. 잔여 공공기여는 현금으로 제공해 저개발지역의 기반시설 확충 등에 활용할 예정이다.
이번 지구단위계획안 결정에 따라 대상지는 향후 교통영향평가, 건축위원회 심의 등 인허가 절차를 거쳐 2027년 착공해 2031년 준공을 목표로 사업을 추진할 예정이다.
서울시 관계자는 "이번 지구단위계획 결정을 통해 호텔, 근린생활시설, 공동주택 등이 어우러진 복합기능이 도입되면 도산대로변 일대 생활권에 새로운 활력이 생길 것으로 기대한다"며 "특히 관광숙박시설 확충을 통해 증가하는 관광수요에 대응하고, 서울의 관광 경쟁력 강화에도 기여할 것"이라고 말했다.
donglee@newspim.com