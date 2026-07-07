무안군 "광주 군공항 클러스터 환영은 하지만...3대 조건 이행 먼저"

AI 핵심 요약beta
- 무안군이 7일 광주 군공항 부지 반도체 클러스터 지정 환영 입장문을 냈다
- 반도체 클러스터로 서남권 균형발전과 산업 생태계 구축에 기여하겠다고 했다
- 광주 군공항 이전 3대 조건의 조속한 이행과 구체적 추진 방안을 정부에 촉구했다
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 광주 군공항 부지 반도체 클러스터 지정과 관련해 무안군이 환영 입장을 밝히면서도 군공항 이전 3대 조건 이행을 정부에 촉구했다.
전남광주통합특별시 무안군은 7일 김산군수 명의 입장문을 내고 청와대의 광주 군공항 반도체 클러스터 부지 확정 발표에 대해 "크게 환영한다"면서도 기존에 제시한 3대 선결 조건에 대한 정부와 관계기관의 실행력 있는 답변을 요구했다.
무안군은 "반도체 산업은 국가 미래 경쟁력을 좌우하는 전략 산업"이라며 "호남권 클러스터 조성은 수도권 중심 산업구조를 완화하고 균형발전을 견인할 국가 프로젝트"라고 평가했다.
이어 "광주 군공항 부지를 중심으로 산업 생태계가 구축되면 전남·광주와 서남권 전반의 경쟁력 강화와 일자리 창출, 지역경제 활성화에 기여할 것"이라고 밝혔다.
또 "무안국제공항과 광역 교통망, 물류 인프라 연계를 통해 소재·부품·장비 산업과 연구개발, 물류, 정주 여건이 함께 성장하는 발전축이 마련될 것"이라고 덧붙였다.
무안군은 "이번 사업이 특정 지역 개발을 넘어 전남·광주 공동 발전과 서남권 상생으로 이어지도록 협력하겠다"며 정부에 공항 활성화, 산업 기반 확충, 인재 양성 등 연계 전략 추진을 요청했다.
다만 군은 광주 군공항 이전과 관련해 ▲광주 민간공항의 무안국제공항 선 이전 ▲전남·광주와 정부의 1조원 규모 지원 ▲국가 차원의 인센티브 제공 등 3대 조건의 조속한 이행 방안 제시를 촉구했다.
무안군은 "군민과 함께 국가 균형발전과 서남권 상생 발전을 위한 해법 마련에 적극 나서겠다"고 밝혔다.
한편 이번 김산 군수 명의 입장문은 반도체 메가프로젝트를 서남권 상생발전의 동력으로 삼되, 군공항 이전과 지역 부담 문제는 군민 권익과 균형발전을 최우선에 두고 풀어야 한다는 무안군의 '원칙과 조건'을 다시 한 번 분명히 한 것으로 평가된다.
ej7648@newspim.com