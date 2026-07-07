김정중 양양군수 '공정한 인사 운영' 약속…'상호 존중의 조직 환경' 주문

AI 핵심 요약beta
- 김정중 양양군수가 6일 첫 월례조회에서 공정 인사와 적극 행정 방향을 제시했다
- 능력·성과 중심 인사와 인사 청탁 배제, 조직문화 개선과 재난 안전·관광 활성화를 당부했다
- 업무 책임은 군수가 지겠다며 적극 행정을 독려하고 직원 의견을 인사·조직 운영에 반영하겠다고 했다
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[양양=뉴스핌] 이형섭 기자 = 김정중 양양군수가 지난 6일 취임 후 첫 월례조회를 진행했다. 이날 회의에서 김 군수는 공정한 인사 운영과 민선 군정의 적극 행정 방향을 논의됐다.
7일 양양군에 따르면 김정중 군수는 인사 청탁을 철저히 배제하고 능력과 성과 기반의 인사 원칙을 강조했다. 그는 "어떤 경로로든 인사 청탁이 있으면 해당자는 심사에서 제외하겠다"며 공정한 인사 운영을 약속했다.
또 "열악한 상황에서도 성과를 낸 직원들이 정당한 평가를 받을 수 있도록 하겠다"며 능력과 업무 성과를 기준으로 한 인사를 실시하겠다고 밝혔다.
김 군수는 공직자들의 적극 행정을 독려하며 "스스로 자신감을 가지고 업무를 추진해달라"고 말했다. 그는 또한 "업무 추진 중 생기는 책임은 내가 지겠다"며 책임감을 강조했다.
그는 "조직문화를 개선해 군민이 체감할 수 있는 행정 성과를 만들어 나가겠다"고 덧붙였다. 한편, 여름 휴가철과 장마철을 앞두고 재난 안전 대응 준비도 철저히 할 것을 당부했다.
또한 김 군수는 방재 대책을 위한 종합 대응계획 수립을 지시하며 사전 점검과 예방을 강화하라고 요청했다. 그는 "양양만의 특색 있는 콘텐츠를 기반으로 관광을 활성화해 달라"고 덧붙였다.
마지막으로 김 군수는 "직원들의 다양한 의견을 인사와 조직 운영에 반영하겠다"며 상호 존중의 조직 환경 조성을 주문했다. 그는 "군수 혼자서는 군정을 이끌어갈 수 없으니 직원들이 자부심을 가지고 적극적으로 일해달라"고 당부했다.
onemoregive@newspim.com