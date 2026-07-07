[윔블던] '와일드카드' 페리, 베테랑 디미트로프 꺾고 8강 진출

AI 핵심 요약beta
- 아서 페리가 6일 윔블던 남자 단식 16강에서 디미트로프를 꺾고 8강에 올랐다.
- 페리는 윔블던 오픈 시대 여섯번째 남자 8강 영국인으로 첫 영국인 와일드카드 8강 신화를 썼다.
- 페리는 8강에서 코볼리를 상대하고, 여자 단식에선 파올리니가 이알라를 꺾고 8강에 진출했다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 영국 런던 올잉글랜드클럽에 스타가 등장했다. 세계 랭킹 114위의 아서 페리(영국)가 베테랑 그리고르 디미트로프(146위·불가리아)를 무너뜨렸다. 두 선수 모두 이번 대회 와일드 카드로 출전했다. 와일드카드(Wild Card; WC)는 예선을 치르지 않고 본선(Main Draw)으로 바로 직행하는 특별 초청장을 받은 선수로 예선 통과자와 다르다.
23세 영국 테니스 신예인 페리는 6일(현지시간) 열린 2026 윔블던 테니스대회 남자 단식 16강전에서 3시간 55분의 혈투 끝에 디미트로프를 3-2(7-5 3-6 4-6 6-4 7-6<10-7>)로 제압했다. 페리는 2014년 닉 키리오스 이후 윔블던 남자 단식 8강에 진출한 최저 랭킹 선수가 됐다.
메이저 대회 최고 성적이 2회전에 불과했던 신예 페리는 오픈 시대 이후 윔블던 남자 단식 8강에 오른 6번째 영국인이자 메이저 대회 8강에 진출한 첫 번째 영국인 와일드카드 선수가 됐다.
페리는 1세트 게임 스코어 5-5에서 상대 서브 게임을 브레이크하며 기선을 잡았다. 노련한 디미트로프의 반격도 매서웠다. 슬라이스 백핸드를 앞세운 디미트로프에게 2, 3세트를 연달아 내주며 페리는 벼랑 끝에 몰렸다. 승부처인 4세트에서 페리는 두 차례나 서브 게임을 빼앗기며 위기를 맞았다. 그러나 디미트로프가 흔들린 틈을 타 연속 11포인트를 따내며 승부를 마지막 세트로 끌고 갔다. 파이널 세트 매치 타이브레이크에서 페리는 집중력을 발휘했고, 디미트로프의 실책을 유도하며 승리를 확정 지었다.
페리는 경기를 마치고 "어릴 적 이곳에서 5분 거리에 살며 경기를 보러 오곤 했다"며 "생애 첫 센터코트 경기에서 전설(로저 페더러)이 보는 가운데 승리해 꿈만 같다"고 감격을 전했다.
페리의 8강 상대는 플라비오 코볼리(10위·이탈리아)다. 코볼리는 알렉스 드미노(6위·호주)를 3-0(7-5 7-6<7-4> 6-3)으로 완파하고 2년 연속 8강에 합류했다. 강력한 포핸드로 드미노를 압도한 코볼리는 이번 대회에서 생애 첫 메이저 우승을 겨냥한다.
여자 단식에서는 자스민 파올리니(17위·이탈리아)가 필리핀의 무서운 신예 알렉산드라 이알라(32위)를 2-1로 꺾고 8강에 올랐다. 파올리니는 우크라이나의 마르타 코스튜크(13위)와 준결승 진출을 다툰다.
psoq1337@newspim.com