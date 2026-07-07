부산시 '부산국제어린이청소년영화제' 8일 개막…41개국 179편 상영

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경쟁부문 75편과 초청부문 44편

AI 특별전과 신설 프로그램 강화

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 어린이·청소년이 직접 만든 작품부터 세계 장편영화까지 아우르는 영상 축제가 부산 도심과 서부산 일대에서 열린다.

부산시는 오는 8일부터 14일까지 해운대구와 서부산권 일대에서 제21회 부산국제어린이청소년영화제(BIKY)를 개최한다고 7일 밝혔다.

제21회 부산국제어린이청소년영화제 포스터[사진=부산시] 2026.07.07

영화제는 '얘들아 소풍가자'를 슬로건으로 내걸고 어린이·청소년, 가족 관객이 함께 참여하는 여름 문화축제로 진행된다. 올해 영화제에는 41개국에서 출품된 179편이 상영된다. 상영작은 경쟁부문, 초청부문, 특별전으로 구성해 어린이·청소년과 가족 단위 관객이 폭넓게 선택할 수 있도록 했다.

경쟁부문은 어린이·청소년 창작 단편 '레디~액션!', 한국 단편 경쟁 '새로운 별빛', 세계 장편 경쟁 '마음의 별빛' 등 75편으로 꾸렸다. 초청부문은 모험·성장 서사와 일상적 삶을 다룬 국내외 작품 44편을 마련해 야외 상영 등과 함께 선보인다.

개막식은 7일 오후 5시 30분 영화의전당 하늘연극장에서 열린다. 사회는 방송인 오상진과 배우 서수빈이 맡고 가야금 연주자 김혜진과 안무가 아이키가 이끄는 HOOK이 축하 무대를 꾸민다.

개막작으로는 알렉산더 머피 감독의 '굿바이 시스터즈'가 선정됐다. 네팔 카트만두에 사는 두 자매가 유학 자금을 마련하기 위해 히말라야 고산지대로 떠나는 여정을 통해 이별과 성장, 상처의 극복을 그린 작품이다.

폐막 성격의 시상식은 14일 오후 2시 낙동아트센터 앙상블극장에서 열린다. 'AI JAM(잼)있다' 워크숍 결과물 상영과 경쟁부문 시상, 비키즈 졸업식 등이 진행된다.

부산시는 올해 행사에서 신설·특화 프로그램을 확대해 관객 접점을 넓혔다. 'BIKY 잡(JOB)학사전', '인 포커스', 청소년 인공지능(AI) 시네마 특별전과 AI 영상 제작 워크숍, 네덜란드 특별전 등을 운영한다.

새로 선보이는 'BIKY 잡(JOB)학사전'은 9일부터 13일까지 영화의전당 중극장과 BIKY 라운지에서 열린다. 아이키, 정재승, 박정민 등 6명의 각계 인사가 참여해 직업과 삶의 경험을 어린이·청소년과 나눈다.

'인 포커스' 섹션에서는 '우리들', '우리집' 등을 연출한 윤가은 감독의 전작전을 마련했다. 윤 감독이 직접 선정한 1990년대 한국 어린이영화 명작을 한국영상자료원과 함께 발굴해 상영한다.

'스마일게이트 퓨처랩 청소년 AI 시네마 특별전'과 'AI JAM(잼)있다' 프로그램을 통해 인공지능 시대의 감각과 새로운 영상 창작 방식을 영화 상영과 제작 워크숍 형태로 소개한다. 워크숍 결과물은 시상식에서 공개된다.

영화제 대표 야외 프로그램인 'BIKY 놀이터'는 슬로건에 맞춰 9일부터 12일까지 영화의전당 두레라움 광장에서 운영한다. 현장에는 푸드존 '바로 이 맛이야', 현대어린이책미술관(MOKA) 예술놀이터, 공연 스테이지 등이 마련되며 체험·공연 프로그램은 별도 입장료 없이 참여할 수 있다.

야외상영 프로그램 '달빛극장', 학술행사 'BIKY 오픈토크', 롯데시네마 부산명지와 연계한 '불안한 콘서트 in BIKY', 'BIKY 미니 놀이터'도 함께 진행된다.

전재수 시장은 "부산국제어린이청소년영화제는 어린이와 청소년이 관객을 넘어 창작과 표현의 주체로 성장하는 문화의 장"이라며 "부산에서 열리는 영화 소풍을 통해 어린이·청소년과 가족이 상상력과 즐거움이 있는 시간을 보내길 바란다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com