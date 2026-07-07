[2026WC] '발로건 구하기'에 美정부 고위층까지 조직적 대응 드러나

WSJ "러트닉 상무-줄리아니 월드컵 TF 책임자 나서 대응책 논의"

인판티노 FIFA 회장, 처음엔 확답 피하다 며칠 뒤 징계 철회 '굴복'

트럼프 "발로건이 못 뛰고 패했다면 대선처럼 조작된 경기였을 것"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령과 백악관이 미국 축구대표팀 공격수 폴라린 발로건의 징계를 무력화하기 위해 조직적으로 개입한 사실이 드러났다. 월드컵 역사상 유례를 찾기 힘든 정부 차원의 막후 압박이다.

미국 일간 월스트리트저널(WSJ)은 6일(현지시간) FIFA의 발로건 징계 철회 결정 배후에 트럼프 대통령과 행정부 고위 당국자들의 신속한 대응이 있었다고 보도했다. 발로건은 지난 2일 보스니아 헤르체고비나와의 32강전에서 상대 선수의 발목을 밟아 퇴장당했다. 당초 규정대로라면 6일 벨기에와의 16강전 출전이 불가능한 상태였다.

경기 직후 백악관은 발 빠르게 움직였다. 하워드 러트닉 상무장관과 백악관 월드컵 태스크포스(TF) 책임자인 앤드루 줄리아니가 총대를 멨다. 이들은 이번 사안을 국가적 사안으로 격상하고 트럼프 대통령과 수차례 통화하며 대응책을 논의했다. 유력 변호사들을 영입해 "FIFA가 비디오 판독 과정에서 슬로모션 화면을 활용한 것은 부당하다"라는 법적 논리까지 개발했다.

[워싱턴 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=인판티노 FIFA 회장과 도널드 트럼프 미국 대통령이 2025년 12월 5일 미국 워싱턴 D.C. 존 F. 케네디 센터에서 열린 2026 FIFA 월드컵 조 추첨식 도중 셀카 포즈를 취하고 있다. [사진=로이터 자료사진] 2026.7.6 psoq1337@newspim.com

미국축구협회가 항소 불가 입장을 밝히자 트럼프 대통령이 직접 등판했다. 트럼프 대통령은 평소 친분이 두터운 잔니 인판티노 FIFA 회장에게 전화를 걸어 판정 재검토를 강력히 요구했다. 인판티노 회장은 처음엔 확답을 피했으나 며칠 뒤 징계 철회 의사를 전했다. 결국 FIFA는 징계위원회 재량으로 제재를 조정할 수 있는 규정 제27조를 적용해 발로건의 출전정지 집행을 1년 유예했다. 16강전 출전 길을 열어준 셈이다.

트럼프 대통령은 지난 5일 SNS를 통해 "거대한 불의를 바로잡은 FIFA에 감사한다"라며 승리를 자축했다. 논란이 일자 백악관 행사에서는 "나는 결정과 아무 상관이 없다"라며 발을 빼면서도 "발로건이 못 뛰고 패했다면 2020년 대선처럼 조작된 경기라고 말했을 것"이라고 덧붙였다. 외신의 평가대로 월드컵 96년 역사상 가장 대담하고도 노골적인 정치 개입 사례로 남게 됐다.

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