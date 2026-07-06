[핌in현장] 박지성 K-축구 혁신위원장 "민주적 절차의 회장 선거 필요", 감독 선임 관여엔 선

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 박지성 K-축구 혁신위원회(이하 혁신위) 공동위원장이 대한축구협회(이하 협회) 회장 선거에 민주적 절차가 필요하다는 뜻을 밝히면서도 감독 선임 과정 절차에 대한 혁신위 개입에는 선을 그었다.

박 공동위원장은 6일 서울 송파구 올림픽파크텔에 열린 혁신위 회의 후 취재진을 만나 "국민 신뢰 회복을 위해 많은 축구인들이 참여하는 민주적 절차에 따른 협회 회장 선거가 이뤄져야 한다는 데 모든 위원이 공감을 했다"고 밝혔다.

이어 "협회의 현행 제도로 운영이 지속되면 안 된다는 엄중한 인식 아래 (혁신위)논의 사항을 협회에서 적극 반영할 수 있도록 대한체육회가 행정적인 뒷받침을 하기로 했다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 공동위원장을 맡은 박지성 국제축구연맹(FIFA) 분과위원회 위원이 6일 오후 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 K-축구 혁신위원회 출범식에서 모두발언을 하고 있다. 2026.07.06 mironj19@newspim.com

박 위원장에 따르면 혁신위는 주 1회 회동을 가져 대한축구협회(이하 협회)의 거버넌스와 비전에 대해 구체적으로 논의할 예정이다.

혁신위의 논의 내용이 협회에 법적 구속력을 가질 수 있냐는 취재진 질문에는 "그렇지 않다. 자문 성격이 강하다"면서도 "문화체육관광부와 대한체육회가 함께 하기에 행정적으로 보완하거나 좋은 방향으로 갈 수 있는데 도움을 줄 수 있다"고 말했다.

국제축구연맹(FIFA)가 정부 개입을 막는 규정에 대해서는 "선수들이 피해를 입으면 안 되기 때문에 규정 부분은 처음부터 인지를 하고 있었다"며 "그래서 협회 측에서도 혁신위에 참여해 같이 논의를 하고 있다"고 전했다.

이어 "지금 협회 회장이 공석이기 때문에 좋은 방향으로 나아갈 수 있는 논의를 다양한 방면에서 적극 반영하고자 한다. 한국 축구가 팬들로부터 신뢰를 회복하는 게 가장 중요한 과제다. 혁신위는 이를 위한 초기 단계를 만들어가고자 한다"고 전했다.

이날 혁신위 출범식에서 최휘영 문화체육부장관은 모두 발언에서 협회 회장 선거 출마 의사가 없는 사람으로만 위원들을 구성했다고 밝힌 바 있다. 박 위원장 역시 "회장 출마를 염두에 둔다면 다른 방향으로 해석될 여지가 있고 공정하지도 않다"며 혁신위 위원이 회장에 출마하는 일은 없을 것이라고 말했다.

이어 "새로운 회장이 선출되기 전까지 무너진 신뢰 체계를 조금이나마 회복시켜서 '이제 협회가 변할수 있겠구나'라는 인식을 심어주는 게 혁신위의 책무"라고 덧붙였다.

이날 혁신위에서는 축구 국가대표팀 개선 방안과 대표팀 감독 선임 절차와 관련한 논의는 따로 없었다. 박 위원은 "그 부분은 전력강화위원회(전강위)가 가장 먼저 처리해야 할 부분"이라며 "감독 선임 과정 자체는 다른 외부 단체가 끼어들 여지는 없다. 거버넌스를 중심으로 논의가 진행됐다"고 선을 그었다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 공동위원장을 맡은 박지성 국제축구연맹(FIFA) 분과위원회 위원이 6일 오후 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 K-축구 혁신위원회 출범식에 참석해 있다. 2026.07.06 mironj19@newspim.com

이어 "전강위의 선임 절차에 대한 문제점이 나왔기 때문에 팬들이 신뢰를 잃었다. 협회도 그 부분을 잘 인지할 거라 생각하고, 잘 하기를 바라고 있다"고도 말했다.

구체적인 협회 회장 선거 방식은 향후 논의될 전망이다. 박 위원장은 "(협회 내)여러 정관과 복잡한 행정 절차가 존재한다. 혁신위가 제안할 수 있는 것들, 또 협회가 그것을 받아들이고 적극적으로 해 나갈 수 있는 것들에 대해서 논의했다"고 했다.

football1229@newspim.com