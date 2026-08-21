권민수 한은 부총재 "물가·금융 안정 충실…원화 국제화 추진"

AI 핵심 요약beta
- 권민수 한은 부총재가 21일 취임해 물가안정과 금융안정에 집중하겠다고 밝혔다.
- 금융·외환시장 대응역량을 높이고 원화 국제화도 차질 없이 추진하겠다고 했다.
- 가계부채와 환율 리스크를 살피며 소통·혁신을 강화하겠다고 말했다.
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외환시장 24시간 개장 안착·MSCI 선진지수 편입 추진
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 권민수 신임 한국은행 부총재가 21일 취임 일성으로 "한국은행이 물가안정과 금융안정이라는 본연의 역할을 더욱 충실히 수행할 수 있도록 하겠다"며 "금융·외환시장 대응역량을 높이고 원화 국제화를 차질 없이 추진하겠다"고 밝혔다.
권 부총재는 이날 취임사에서 "반도체 호조로 성장세는 예상보다 나아지고 있지만 물가는 목표 수준을 웃돌고 있고 가계부채와 주택가격을 중심으로 금융불균형 위험도 이어지고 있다"고 진단했다.
이어 "환율 변동성과 지정학·통상 리스크까지 감안하면 앞으로도 신중하고 유연한 정책 판단이 필요한 시점"이라고 말했다.
권 부총재는 "거시경제 분석과 경기판단 역량을 높이고 통화정책 수단과 시장 커뮤니케이션을 지속적으로 개선하겠다"고 밝혔다. 그는 "가계부채의 연착륙을 세심하게 살피는 한편, 위기 시 최종대부자 기능이 제대로 작동하도록 제도를 보완하고 취약부문의 부실위험 분석도 강화하겠다"고 강조했다.
금융·외환시장에서는 시장 분석과 공개시장운영 체계를 고도화하고 세계국채지수(WGBI) 편입에 이어 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진지수 편입에도 힘을 모을 계획이다.
권 부총재는 "외환시장 24시간 개장이 안정적으로 정착되도록 살피고 역외 원화결제시스템과 디지털화폐, 지급결제 인프라의 발전도 차질 없이 뒷받침하겠다"고 말했다. 원화 국제화 과정에서 금융 안정이 훼손되지 않도록 거시건전성 체계도 함께 정비할 방침이다.
대내외 소통과 조직 혁신도 강조했다. 시장의 목소리를 정책에 반영하는 양방향 소통을 강화하고 인공지능(AI)을 활용해 업무 방식을 혁신하는 한편, IT 환경 변화에 따른 리스크 관리도 강화하겠다고 밝혔다.
권 부총재는 유상대 전 부총재의 후임으로 이날부터 3년 임기를 시작한다. 1970년생으로 휘문고와 연세대 경영학과를 졸업한 뒤 미국 예일대에서 경영학 석사 학위를 받았다. 1995년 한국은행에 입행해 국제국 외환시장팀장, 외자운용원장 등을 거쳐 2024년 5월 국제금융·협력 담당 부총재보에 임명됐다.
권 부총재는 "우리 앞의 과제는 결코 가볍지 않다"며 "신뢰받고 존중받는 중앙은행이 될 수 있도록 맡은 바 소임을 다하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com