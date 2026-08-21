밴스 "대이란 경제 압박이 가장 효과적 수단…'미묘한 줄타기'"

AI 핵심 요약beta
- JD 밴스 미 부통령이 20일 이란 대응의 핵심 수단은 경제적 압박이라고 말했다.
- 그는 이란도 미국에 압박을 가할 수 있다며 신중한 접근이 필요하다고 했다.
- 또 핵 능력 재건 차단이 최종 목표이며 호르무즈 공급 회복도 언급했다.
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이란 핵 능력 재건 막는 것이 경제 압박의 '최종 목표'
[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = JD 밴스 미국 부통령이 대(對)이란 대응과 관련해 경제적 압박이 미국이 사용할 수 있는 가장 효과적인 수단이라고 강조하면서도, 이란 역시 미국에 경제적 압박을 가할 수 있는 만큼 신중한 접근이 필요하다고 밝혔다.
밴스 부통령은 20일(현지시간) '클레이 트래비스 앤드 벅 섹스턴 쇼'에 출연해 "우리가 가진 가장 효과적인 수단은 이란에 가할 수 있는 경제적 압박"이라며 "이는 미묘한 줄타기"라고 말했다.
그는 "우리가 이란에 경제적 압박을 가하면 이란도 우리에게 경제적 압박을 가하려 할 것이기 때문"이라며 "지난 몇 주 동안 분명했던 것은 이란이 우리보다 훨씬 더 큰 압박을 받고 있다는 것"이라고 주장했다.
밴스 부통령은 이란과의 전쟁 여파로 높아진 유가가 미국 경제에 부담이 되고 있다는 점도 인정했다.
그는 "유가가 높은 수준에 있다는 것은 분명하고, 사람들이 주유소에서 이를 체감하고 있다"고 말했다.
다만 미국이 호르무즈 해협을 통한 석유와 가스 공급을 일정 부분 회복할 수 있다면 미국 내 에너지 가격 부담을 완화할 수 있다고 강조했다.
이란은 호르무즈 해협을 봉쇄하려 하고 있는데, 미국이 해협을 전쟁 이전 수준까지 완전히 되돌리지는 못하더라도 충분한 양의 석유와 가스를 공급해 일부 미국인들이 주유소에서, 또 에너지 가격에서 조금이나마 부담을 덜 수 있도록 하는 건 분명 도움이 된다는 것이다.
그는 이어 "동시에 이란은 상업용 선박을 공격한 대가를 치르게 될 텐데, 이는 이란에 상당한 경제적 압박을 가하게 되고, 이란이 원하는 합의에 대한 계산을 바꾸게 할 것"이라고 덧붙였다.
밴스 부통령은 이러한 대이란 경제 압박의 최종 목표가 이란의 핵 능력 재건을 막는 데 있다고 강조했다.
그는 "우리가 하려는 일은 현실을 바꾸는 것"이라며 "단순히 이란의 핵시설이 파괴됐다고 자신 있게 말할 수 있는 데 그치지 않고, 이란이 다시는 핵 능력을 재건하려 하지 않을 것이라고 자신 있게 말할 수 있는 상황을 만드는 것"이라고 말했다.
그러면서 "현재 우리는 바로 그 단계에 있다"고 덧붙였다.
kwonjiun@newspim.com