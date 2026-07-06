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[핌in현장] 박지성·유승민 체제로 K-축구 혁신위 첫 발...최휘영 문체부 장관 위원장직 사퇴

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  • 유승민·박지성이 6일 K-축구 혁신위를 공식 출범했다.
  • 최휘영 장관은 정부 개입 논란을 의식해 공동위원장직을 사퇴하고 유승민 회장을 제안했다.
  • 혁신위는 월드컵 조별리그 탈락을 계기로 거버넌스·유소년·첨단기술 등 축구 경쟁력 강화를 논의한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 탈락 이후 대한축구협회(이하 협회) 쇄신 목소리가 어느 때보다 커진 가운데 'K-축구 혁신위원회(이하 혁신위)'가 공식 출범했다.  

유승민 대한체육회 회장과 박지성 FIFA 분과위원회 위원이 공동위원장으로 이끄는 혁신위가 6일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 출범식을 공식 개최했다. 

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 공동위원장을 맡은 유승민 대한체육회장(오른쪽 첫 번째)이 6일 오후 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 K-축구 혁신위원회 출범식에서 모두발언을 하고 있다. 2026.07.06 mironj19@newspim.com

혁신위는 당초 최휘영 문화체육관광부 장관과 박 위원이 공동위원장을 맡을 예정이었다. 그러나 최 장관은 모두 발언에서 "정부가 법에 정해진 범위를 넘어 협회 사무에 개입할 수는 없는 일"이라며 "축구인과 체육인이 주도하는 게 옳다"며 공동위원장직 사퇴 의사를 전달했다. 앞서 정부가 개별 스포츠 종목 단체에 깊게 개입한다는 비판을 의식한 결정으로 풀이된다.

이후 최 장관은 유 회장에게 공동위원장직을 제안했고, 위원들 동의 아래 유 회장이 공동위원장을 맡게 됐다. 유 공동위원장은 "체육인으로서 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "월드컵 이후 국민들의 다양한 목소리를 청취하며 한국 축구 발전을 위해 깊게 고민했다"고 밝혔다. 이어 "혁신위 논의가 실제 제도 개선으로 이어지기 위해선 논의 결과가 권고인지, 협의안인지, 이행 과제인지 그 성격을 명확히 할 필요가 있다"며 "위원들과 함께 한 목소리로 협회의 변화를 이끌어내겠다"고 말했다. 

박 공동위원장은 "축구인으로서 이런 상황이 온 것에 대해 죄송스럽다"며 "이번 월드컵을 통해 한국 축구가 해온 대로 하면 안 된다'는 벽에 부딪힌 게 아닌가 생각한다"고 전했다. 또 "유 회장 말씀처럼 실질적인 실천으로 이어지는 게 가장 중요한 과제다. 축구인으로서 책임감을 갖고 한국 축구가 좋은 방향으로 나아갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.  

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 공동위원장을 맡은 박지성 국제축구연맹(FIFA) 분과위원회 위원이 6일 오후 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 K-축구 혁신위원회 출범식에서 모두발언을 하고 있다. 2026.07.06 mironj19@newspim.com

이로써 혁신위는 유승민·박지성 공동위원장 체제로 첫 발을 내딛었다. 축구 국가대표 출신의 이영표(KBS)·박주호(tvN SPORTS) 해설위원, 최휘영 문화체육관광부 장관, 김승희 대한축구협회 전무이사, 조연상 한국프로축구연맹 사무총장, 유영근 변호사, 김대희 부경대 교수가 위원으로 참여한다. 

혁신위는 협회 차기 집행부 출범 전까지 한시적으로 운영될 예정이다. 최 장관은 사퇴에 앞서 혁신위 위원 구성 과정에서 축구계에서 신망이 높은 인사, 차기 협회장 선거에 불출마할 인사를 우선 고려했다고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 공동위원장을 맡은 유승민 대한체육회장이 6일 오후 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 K-축구 혁신위원회 출범식에서 모두발언을 하고 있다. 2026.07.06 mironj19@newspim.com

혁신위는 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 탈락을 계기로 제기된 축구계 혁신 요구에 부응해 K-축구 거버넌스, 유소년 선수 육성, 첨단 기술 시스템 도입 등 한국 축구 경쟁력을 높이기 위한 주요 과제를 논의하게 된다.

한편 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 탈락 후 홍명보 한국 축구 대표팀 감독은 성적 부진에 대한 책임을 지고 사퇴했다. 이번 대회가 끝난 후 사퇴 의사를 밝혔던 정몽규 대한축구협회장 역시 이날 혁신위 출범에 앞서 협회에 사임서를 제출했다.

football1229@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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