[거인의어깨 입시컨설팅] 2027학년도 고려대 수시등급·지원전략

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김형일 거인의어깨 대표

복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2027학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

고려대는 올해 2027학년도 정원내로 수시에서는 '학생부교과전형(학교추천)' 650명, '학생부종합전형(학업우수)' 903명, '학생부종합전형(계열적합)' 523명, '학생부종합전형(고른기회)' 201명, '학생부종합전형(다문화)' 20명, '학생부종합전형(재직자)' 18명, '학생부종합전형(사이버국방)' 10명, '논술전형(논술)' 351명, '실기/실적전형(특기자)' 55명 등 2,731명을 선발하고, 나머지는 정시에서 선발한다.

고려대는 2027학년도 수시 모집에서 수험생들에게 보다 넓은 기회를 제공하기 위해 전형 체계를 정교화했다. 고려대를 지원하려는 수험생들은 각 전형의 특징과 전년도 입시 결과를 면밀히 분석하여 자신에게 최적화된 지원 전략을 수립해야 한다.

특히 눈에 띄는 점은 전공자율선택제 도입에 따른 모집단위 변화와 수능 최저학력기준의 유지 및 강화이다.

지원자들은 자신이 지원하고자 하는 전형이 '복수지원' 가능한지, 혹은 특정 전형 간에만 제한이 있는지 반드시 확인해야 한다.

김형일 거인의어깨 대표.

◆ 고려대 수시등급 및 지원전략

1. 학생부교과전형 '학교추천'

(1) 전형 개요 및 지원 자격

학생부교과전형 '학교추천'은 650명을 선발하며, '학생부(교과) 90%+서류 10%'를 일괄 합산하여 선발한다. 고등학교별 추천 인원은 최대 12명이며, 학생부 5학기 성적이 기재된 졸업예정자라면 지원이 가능하다. 수능 최저학력기준은 '인문/자연계열(의과대학 제외)'은 '국어, 수학, 영어, 탐구 4개 영역 중 3개 영역 등급의 합 7 이내'이며, '의과대학'은 '4개 영역 등급의 합 5 이내'이다. 한국사는 공통으로 4등급 이내를 충족해야 한다.

(2) 전형의 핵심 전략

전년도 학교추천 전형 결과를 보면, '인문계열'은 '사회학과 1.35등급, 경영대학 1.48등급' 등 1점대 초중반의 높은 내신 성적 분포를 보였다. '자연계열' 역시 '의과대학 1.02등급, 전기전자공학부 1.22등급' 등 최상위권의 내신이 요구되었다. 교과 90% 반영이므로 내신 경쟁력이 최우선이며, 최저학력기준 충족 여부가 최종 합격의 분수령이 된다.

(3) 2026학년도 합격자 70% 컷 분석

'인문계' '2026학년도 합격자 70% Cut 내신성적'은 '(정치외교학과) 1.23~(한국사학과) 1.66등급'이었고, '자연계' '2026학년도 합격자 70% Cut 내신성적'은 '(의과대학) 1.02~(컴퓨터학과) 1.69등급'이었다.

① 인문계열 주요 학과 (70% Cut)

'정치외교학과 1.23등급, 미디어학부 1.28등급, 자유전공학부 1.30등급, 사회학과 1.35등급, 경제학과 1.38등급, 국제학부 1.42등급, 국어교육과 1.44등급, 식품자원경제학과 1.45등급, 역사교육과 1.46등급, 경영대학 1.48등급, 행정학과 1.50등급, 영어교육과 1.52등급, 사학과 1.53등급, 독어독문학과 1.54등급, 교육학과 1.62등급, 한국사학과 1.66등급'이었다.

② 자연계열 주요 학과 (70% Cut)

'의과대학 1.02등급, 바이오시스템의과학부 1.14등급, 전기전자공학부 1.22등급, 바이오의공학부 1.26등급, 보건환경융합과학부 1.28등급, 수학교육과 1.30등급, 환경생태공학부 1.31등급, 물리학과 1.35등급, 건축사회환경공학부 1.43등급, 건축학과 1.47등급, 컴퓨터학과 1.69등급'이었다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가가 열린 4일 오전 서울 광진구 광남고등학교에서 3학년 학생들이 시험 준비를 하고 있다. 2026.06.04 photo@newspim.com

2. 학생부종합전형 '학업우수'

(1) 전형 개요 및 지원 자격

학생부교과전형 '학업우수'은 903명을 선발하며, '서류 100%'로, 높은 수능 최저학력기준을 적용한다. 수능 최저학력기준은 '전 계열(의과대학 제외)'은 '4개 영역 등급의 합 8 이내'이며, '의과대학'은 합 5 이내이다.

(2) 전형의 핵심 전략

전년도 입시결과를 보면 '인문계열'은 '교육학과 1.78등급, 심리학부 1.83등급' 등 학교추천보다 다소 낮은 1점대 후반에서 2점대 초반의 내신 성적을 나타냈다. '자연계열'은 '신소재공학부 1.63등급, 인공지능학과 1.56등급' 등으로, 교과 전형과 학종 전형 간의 내신 편차를 이해하고 자신의 서류 경쟁력을 판단하여 지원해야 한다. 학업역량(50%)을 중심으로 자기계발역량(30%), 공동체역량(20%)을 종합적으로 평가한다. 특히 학업성취도와 학업의지가 중요하게 작용한다.

(3) 2026학년도 합격자 70% 컷 분석

'인문계' '2026학년도 합격자 70% Cut 내신성적'은 '(교육학과) 1.78~(노어노문학과) 3.42등급'이었고, '자연계' '2026학년도 합격자 70% Cut 내신성적'은 '(의과대학) 1.26~(스마트모빌리티학부) 2.41등급'이었다.

① 인문계열 주요 학과 (70% Cut)

'교육학과 1.78등급, 지리교육과 1.81등급, 학부대학 1.87등급, 식품자원경제학과 1.90등급, 사회학과 2.00등급, 언어학과 2.04등급, 미디어학부 2.06등급, 통계학과 2.16등급, 영어교육과 2.17등급, 경영대학 2.18등급, 경제학과 2.27등급, 국제학부 2.39등급, 한국사학과 2.48등급, 자유전공학부 2.56등급, 보건정책관리학부 2.64등급, 일어일문학과 3.03등급, 불어불문학과 3.14등급, 노어노문학과 3.42등급'이었다.

② 자연계열 주요 학과 (70% Cut)

'의과대학 1.26등급, 인공지능학과 1.56등급, 수학교육과 1.60등급, 컴퓨터학과 1.67등급, 보건환경융합과학부 1.72등급, 반도체공학과 1.73등급, 화공생명공학부 1.83등급, 바이오시스템의과학부 1.91등급, 데이터과학과 1.98등급, 전기전자공학부 2.04등급, 가정교육과 2.07등급, 생명공학부 2.08등급, 스마트보안학부 2.13등급, 스마트모빌리티학부 2.41등급'이었다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가가 열린 4일 오전 서울 광진구 광남고등학교에서 3학년 학생들이 시험 준비를 하고 있다. 2026.06.04 photo@newspim.com

3. 학생부종합전형 '계열적합'

(1) 전형 개요 및 지원 자격

계열적합 전형은 수능 최저학력기준이 없는 대신, '1단계(서류 100%, 5배수)'와 '2단계(1단계 60% + 면접 40%)'를 통해 면접의 비중이 매우 높다.

(2) 전형의 핵심 전략

전년도 입시결과를 보면, '인문계열'의 경우 '교육학과 1.75등급, 사회학과 1.88등급' 등이 상위권에 위치했으나, '통계학과 3.06등급' 등 학과별 편차가 뚜렷하다. '자연계열'은 '의과대학 1.34등급'을 제외하고는 2점대 초반에서 4점대까지 다양하게 분포한다. 따라서 내신 성적이 다소 부족하더라도 해당 계열에 대한 심층적인 탐구 역량과 면접 준비가 완벽하다면 충분히 합격을 노려볼 수 있다. '면접'은 제시문 관련 질문에 대한 답변을 토대로 분석력, 적용력, 종합적 사고력 등을 종합적으로 평가하며, 필요시 학생부에 기재된 내용을 확인할 수 있다.

(3) 2026학년도 합격자 70% 컷 분석

'인문계' '2026학년도 합격자 70% Cut 내신성적'은 '(교육학과) 1.75~(통계학과) 3.06등급'이었고, '자연계' '2026학년도 합격자 70% Cut 내신성적'은 '(의과대학) 1.34~(화학과) 4.03등급'이었다.

① 인문계열 주요 학과 (70% Cut)

'교육학과 1.75등급, 사회학과 1.88등급, 경영대학 2.06등급, 심리학부 2.17등급, 사학과 2.24등급, 경제학과 2.32등급, 불어불문학과 2.43등급, 국어교육과 2.46등급, 국제학부 2.47등급, 행정학과 2.67등급, 글로벌한국융합학부 2.83등급, 영어교육과 2.86등급, 보건정책관리학부 2.96등급, 역사교육과 3.00등급, 통계학과 3.06등급'이었다.

② 자연계열 주요 학과 (70% Cut)

'의과대학 1.34등급, 수학교육과 1.97등급, 인공지능학과 2.17등급, 보건환경융합과학부 2.22등급, 전기전자공학부 2.28등급, 생명과학부 2.38등급, 지구환경과학과 2.67등급, 차세대통신학과 2.83등급, 신소재공학부 3.55등급, 데이터학과 3.58등급, 생명공학부 3.76등급, 스마트모빌리티학부 3.88등급, 스마트보안학부 3.94등급, 반도체공학과 4.02등급, 화학과 4.03등급'이었다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 6일 오후 서울 강남구 역삼동 강남하이퍼학원 본원에서 열린 이투스에듀의 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 분석 설명회'에서 참석자들이 입시 전략과 시험 분석 내용을 청취하고 있다. 이번 설명회는 지난 4일 실시된 2027학년도 수능 6월 모의평가 결과를 분석하고 향후 학습 및 입시 전략을 제시하기 위해 마련됐다. 2026.06.06 jk31@newspim.com

4. '논술'

(1) 전형 개요 및 지원 자격

'논술 100%'로 선발하며, '인문계'는 '인문사회 통합형 논술', '자연계'는 '수학 논술'을 실시한다. 수능 최저학력기준은 4개 영역 등급의 합 8 이내(의과대학 제외)가 적용된다.

(2) 전형의 핵심 전략

논술 전형은 내신 반영 비중이 낮아 논술고사의 실질적인 영향력이 매우 크다. 다만, 수능 최저학력기준이 존재하므로 수능 공부를 병행하는 것이 필수적이다.