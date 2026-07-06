강릉시, '민선9기 업무 보고'...공약 이행 방안·주요 정책 점검

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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉시는 '민선 9기 출범에 따른 강릉시 주요업무 보고회'를 6일부터 8일까지 시민사랑방에서 개최한다고 밝혔다.

이번 보고회에는 김중남 강릉시장이 주재하며 김만호 부시장과 국·단·소장, 관·과·소장 등이 참여해 민선 9기의 공약 이행방안 및 주요 정책의 실행계획을 점검할 예정이다.

[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 김중남 강릉시장이 '강릉 대전환' 추진 방향을 설명하고 있다. 2026.07.02 onemoregive@newspim.com

보고회는 각 국·단·소장의 소관 업무에 대한 총괄 보고에 이어 시장과 관계 부서장이 주요 현안과 쟁점에 대해 질의·응답 및 토론을 진행하는 형식으로 이루어진다.

강릉시는 민선 9기 시정 구호인 '함께 바꾸는 미래 모두 행복한 강릉'을 실현하기 위해 각 부서의 사업에 시정철학과 정책 방향이 잘 반영되었는지 점검하고 시민이 체감할 수 있는 성과로 이어지도록 노력할 계획이다.

또 행정 과정에서 공정성과 투명성을 높이며 시민의 신뢰를 바탕으로 책임 있는 행정문화가 정착될 수 있도록 구체적인 실행 방안을 검토할 방침이다.

강릉시는 이번 보고회에서 제기된 의견과 보완 사항을 각 부서의 업무 계획에 반영하고 부서 간 협력이 필요한 과제는 역할과 추진 일정을 명확히 하여 정책의 실행력을 높이기로 했다.

보고회는 6일 오후 공보·감사를 시작으로 행정국, 복지민원국에 대한 보고가 진행된다. 7~8일은 문화관광해양국, 보건소, 문화체육시설사업소, 경제환경국, 특별자치추진단, 농업기술센터, 도시교통국, 상하수도사업소, 강릉관광개발공사 순으로 진행될 예정이다.

김중남 시장은 "이번 보고회는 시민께 약속드린 변화를 구체적인 정책과 실행계획으로 전환하는 첫 점검의 자리"라며 "행정의 판단 기준을 시민의 삶에 두고 민생 안정과 강릉의 미래 발전이 시민의 행복으로 이어지도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

이어 그는 "형식적인 보고 대신 시민에게 필요한 일이 무엇인지 실현 가능한지를 꼼꼼히 살펴달라"고 당부했다.

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