中 "탄도미사일 발사" 日에 통보...일본 "안전 위협" 강력 항의

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 중국이 일본 남부 해역을 포함한 구역에 탄도미사일을 발사하겠다고 일본 정부에 통보했다. 일본 정부는 자국의 안전을 위협하는 행위라며 계획을 재고할 것을 강하게 요구했다.

니혼게이자이신문에 따르면 일본 정부는 6일 중국 국방부가 이날 오전 11시 30분 베이징 주재 일본대사관에 탄도미사일 발사 계획을 통보했다고 밝혔다. 단, 니혼게이자이 보도에는 발사 시점에 대한 언급은 없었다.

중국이 설정한 발사 관련 구역은 와카야마현 시오노미사키 남쪽 해역으로, 일부는 일본의 배타적경제수역(EEZ)을 포함하는 것으로 알려졌다.

일본 정부는 중국 측에 "탄도미사일 발사 훈련이 일본 상공을 통과하는 등 일본의 안전을 위협하는 일이 있어서는 안 된다"며 계획을 재고할 것을 강하게 요구했다. 아울러 최근 중국의 군사 활동이 활발해지고 있는 데 대해 심각한 우려도 전달했다고 밝혔다.

일본 정부는 관계 부처가 협력해 일본 영공과 해역의 안전 확보에 나서는 한편, 방위성이 경계·감시 태세를 강화할 것이라고 설명했다.

앞서 일본 해상보안청은 5일 중국 당국으로부터 '우주 쓰레기 낙하에 따른 위험 구역을 설정한다'는 통보를 받았다고 발표했다.

당시 발표된 위험 구역에는 일본 EEZ 일부가 포함돼 있었으며, 이후 중국 국방부는 해당 구역과 관련해 일본 측에 탄도미사일 발사 계획이라고 별도로 설명한 것으로 전해졌다.

대륙간탄도미사일(DF-31AG)을 탑재한 중국의 군용 차량들 [사진=로이터 뉴스핌]

goldendog@newspim.com