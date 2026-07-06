정청래, '자기정치' 직격한 김민석에 "네거티브 않고 동지의 언어만 쓰겠다"

AI 핵심 요약beta
- 정청래 전 더불어민주당 대표는 6일 김민석 전 총리 비판에 네거티브는 않겠다고 했다
- 정 전 대표는 김대중·노무현·문재인 역사 계승해 이재명 역사를 꽃피우자며 당내·대외 통합을 강조했다
- 그는 김 전 총리의 '자기 정치 폐해' 직격에도 이재명 정부 성공과 정권 재창출 위해 단결을 촉구했다
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 정청래 전 더불어민주당 대표는 6일 김민석 전 국무총리가 당대표 출마 선언을 하면서 자신을 직격한 것과 관련해 "저는 네거티브를 하지 않겠다"고 밝혔다.
정 전 대표는 이날 페이스북을 통해 "김대중의 역사, 노무현의 역사, 문재인의 역사를 자양분 삼아 이재명의 역사를 더욱 꽃피우자"며 이같이 말했다.
이어 "안으로 4통(4명의 대통령) 통합, 밖으로 통합과 연대해서 이재명 정부의 성공과 정권 재창출. 저는 네거티브를 하지 않겠다. 동지의 언어만 쓰겠다"며 이같이 밝혔다.
그는 또 다른 글을 통해서도 "김대중을 존경하는 사람들, 노무현을 사랑하는 사람들, 문재인을 좋아하는 사람들, 이재명과 함께 12.3 비상계엄 내란을 이겨낸 사람들 똘똘 뭉치자. 단결하면 승리한다"고 했다.
앞서 김 전 총리는 이날 당대표 선거 출마 선언 과정에서 "민주당은 지난 1년 동안 대통령과 정부에 대한 국정 지지를 정당 지지와 선거 결과로 연결하지 못했다"며 "자기 정치의 폐해가 당과 당정 협력을 혼선에 빠뜨렸다"고 정 전 대표를 직격했다.
jeongwon1026@newspim.com