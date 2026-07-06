S-OIL, 발달장애인 오케스트라 18년째 후원

AI 핵심 요약beta
- S-OIL은 6일 발달장애 연주단을 18년째 후원했다고 밝혔다.
- S-OIL은 장애인 표준사업장 설립 지원하며 단원 고용 기반을 마련했다.
- S-OIL은 콘서트와 후원금 17억 원으로 장애 인식 개선과 예술 활동을 돕겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = S-OIL(대표 안와르 알 히즈아지)은 지난 2009년부터 발달장애인 연주단 '하트하트오케스트라(대표 장진아)' 후원을 올해로 18년째 이어오고 있다고 6일 밝혔다.
특히 S-OIL은 지난해부터 장애인 오케스트라의 '장애인 표준사업장' 설립과 운영을 지원하며, 단원들이 음악가로서 안정적인 경제 활동을 영위할 수 있도록 고용 기반을 마련하는 데 힘을 보태고 있다.
S-OIL은 매년 장애인의 날을 맞아 서울 마포구 본사에서 '햇살나눔콘서트'를 개최하고 하트하트재단에 후원금을 전달해 왔다. 올해까지 누적 후원금은 총 17억 원에 달한다. 이 후원금은 발달장애인 단원들의 문화예술 지도강사 양성, 그리고 학생 및 시민을 대상으로 한 장애 인식 개선 교육 등에 뜻깊게 활용된다.
S-OIL 관계자는 "앞으로도 음악적 재능을 가진 발달장애 청소년들의 활동을 꾸준히 후원하고, 안정적인 고용 환경 조성과 문화예술 지원을 통해 사회적 책임을 다하는 기업이 되겠다"고 전했다.
tack@newspim.com