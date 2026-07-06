에어로케이항공, 청주-오사카 취항 3주년…국제선 누적 500만명 돌파

AI 핵심 요약beta
- 에어로케이항공이 6일 청주공항서 청주-오사카 취항 3주년 행사를 열었다
- 청주-오사카 첫 국제선으로 3년간 69만명 수송했고 국제선 탑승객은 이달 중 500만명 돌파를 앞두고 있다
- 청주-오사카 노선은 수요 증가로 매일 3회 운항 중이며 최대 4회 증편을 검토하고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 에어로케이항공이 6일 청주국제공항에서 청주-오사카 노선 취항 3주년 기념행사를 열었다.
회사는 2023년 7월 6일 청주-오사카 노선으로 국제선 운항을 시작했다. 이 노선은 첫 국제선으로, 3년간 69만여 명을 수송했다.
국제선 전체 누적 탑승객은 올해 초 400만명을 넘었으며, 이달 중 500만명 돌파를 앞두고 있다.
기념행사는 오사카발 청주행 항공편 도착에 맞춰 청주공항 입국장에서 열렸다. 회사는 오사카에서 입국한 첫 승객 가족에게 꽃다발과 함께 왕복 항공권 2매를 증정했다. 강병호 대표와 성승면 한국공항공사 청주공항장이 참석해 취항 3주년을 축하했다.
이날 입국한 임영락·김경희 씨 부부는 "천안에 거주해 청주공항에서 자주 이용해 왔는데, 오사카 노선은 이번이 첫 탑승"이라며 "여행을 마치고 돌아오는 길에 뜻밖의 선물을 받아 기쁘고, 앞으로도 계속 이용할 계획"이라고 말했다.
청주-오사카 노선은 취항 초기 매일 2회 운항했으나, 수요 증가에 따라 2025년 동계 시즌부터 매일 3회로 증편했다. 지난 2월에는 누적 탑승객 60만 명을 돌파했으며, 회사는 동계 시즌에도 하루 3회 운항을 유지하되 판매 추이에 따라 최대 4회까지 증편하는 방안을 검토 중이다.
yuniya@newspim.com