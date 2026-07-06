장동혁 "민주, 국민연금으로 증시 도박판 만들더니 아예 카지노 차릴 판"

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민주당 '국민연금법 개정안' 추진 비판

"노후 자산을 증시 부양용으로 쓰나"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 6일 더불어민주당이 국민연금의 국내 주식 투자 비중을 늘리도록 하는 법 개정을 추진한다는 보도와 관련 "국민연금으로 증시를 도박판 만들더니, 아예 코스피 카지노를 차릴 판"이라고 비판했다.

장 대표는 이날 자신의 페이스북에 박선원 민주당 의원이 대표발의를 추진 중인 국민연금법 개정안 관련 기사를 공유하며 이같이 밝혔다.

장동혁 국민의힘 대표(우)와 정점식 원내대표. [사진=뉴스핌 DB]

해당 개정안은 코스피 급등에 따른 국내 주식 비중을 조절하기 위해 국민연금의 기계적 매도를 막는 '리밸런싱 한시 유예' 내용을 담고 있다.

이에 대해 장 대표는 "이제 법까지 고쳐서 국민연금 국내 증시 투자를 늘리겠다고 한다"며 "이재명 대통령이 쩐주(돈줄)를 맡고, 민주당이 꽁지(도박판에서 돈을 빌려주는 사람) 장사를 하는 형국"이라고 날을 세웠다.

장 대표는 국민 노후 자금의 안정성을 최우선으로 해야 한다고 강조했다.

그는 "연기금의 국내 증시 보유 기준을 정해놓은 이유는 국민이 맡겨놓은 소중한 노후 자산이기 때문"이라며 "투자해서 자산을 늘리라는 것이지, 증시 부양에 쓰라는 게 아니다"라고 지적했다.

장 대표는 "이미 충분히 위험하다. 외국인들이 빠르게 국내 증시를 떠나고 있다"며 "이로 인해 청년들의 미래 자산이 위협받고 있다"고 진단했다.

마지막으로 장 대표는 "정권이 끝나고 손 털고 나가면 된다고 믿는가"라며 "머지않아 반드시 법의 심판을 받게 될 것이고, 더 무서운 국민의 심판정에 서게 될 것"이라고 경고했다.

allpass@newspim.com