장동혁 "민주, 국민연금으로 증시 도박판 만들더니 아예 카지노 차릴 판"

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 장동혁 대표는 6일 민주당의 국민연금 국내주식 투자 확대 법 개정 추진을 코스피 카지노라며 비판했다.
- 장 대표는 국민연금은 증시부양이 아닌 노후 자산 안정이 우선이며 국내 증시 보유 기준을 지켜야 한다고 주장했다.
- 그는 외국인 이탈로 청년 미래 자산이 위협받고 있다며 민주당 정권이 머지않아 법과 국민의 심판을 받게 될 것이라 경고했다.
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"노후 자산을 증시 부양용으로 쓰나"
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 6일 더불어민주당이 국민연금의 국내 주식 투자 비중을 늘리도록 하는 법 개정을 추진한다는 보도와 관련 "국민연금으로 증시를 도박판 만들더니, 아예 코스피 카지노를 차릴 판"이라고 비판했다.
장 대표는 이날 자신의 페이스북에 박선원 민주당 의원이 대표발의를 추진 중인 국민연금법 개정안 관련 기사를 공유하며 이같이 밝혔다.
해당 개정안은 코스피 급등에 따른 국내 주식 비중을 조절하기 위해 국민연금의 기계적 매도를 막는 '리밸런싱 한시 유예' 내용을 담고 있다.
이에 대해 장 대표는 "이제 법까지 고쳐서 국민연금 국내 증시 투자를 늘리겠다고 한다"며 "이재명 대통령이 쩐주(돈줄)를 맡고, 민주당이 꽁지(도박판에서 돈을 빌려주는 사람) 장사를 하는 형국"이라고 날을 세웠다.
장 대표는 국민 노후 자금의 안정성을 최우선으로 해야 한다고 강조했다.
그는 "연기금의 국내 증시 보유 기준을 정해놓은 이유는 국민이 맡겨놓은 소중한 노후 자산이기 때문"이라며 "투자해서 자산을 늘리라는 것이지, 증시 부양에 쓰라는 게 아니다"라고 지적했다.
장 대표는 "이미 충분히 위험하다. 외국인들이 빠르게 국내 증시를 떠나고 있다"며 "이로 인해 청년들의 미래 자산이 위협받고 있다"고 진단했다.
마지막으로 장 대표는 "정권이 끝나고 손 털고 나가면 된다고 믿는가"라며 "머지않아 반드시 법의 심판을 받게 될 것이고, 더 무서운 국민의 심판정에 서게 될 것"이라고 경고했다.
allpass@newspim.com