추미애, 재난안전상황실 점검…"집중호우 대비 현장 꼼꼼히 챙겨달라"

AI 핵심 요약beta
- 추미애 경기도지사가 6일 재난안전상황실을 점검했다.
- 모레까지 강한 비에 대비해 비상연락망 유지를 당부했다.
- 경기도는 취약시설 점검과 선제 대응체계를 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 지난 1일 제주도를 시작으로 전국적인 장마가 본격화한 가운데 추미애 경기도지사가 재난안전상황실을 찾아 도내 재난대응 상황을 긴급 점검했다.
추 지사는 6일 오전 9시께 경기도청 재난안전상황실을 방문해 올여름 기상 전망과 풍수해 대비 종합대책 경기도 재난대응체계 등을 보고받았다.
추 지사는 이 자리에서 "모레까지는 비가 더욱 강해진다고 하니 집중해서 잘 살펴봐 주시고 지금까지 준비한 대로 현장을 꼼꼼히 챙겨달라"며 "사고는 어디서든 돌발적으로 일어날 수 있는 만큼 비상 연락체계를 철저히 유지해달라"고 당부했다.
이어 추 지사는 구체적인 대응 지침으로 ▲부단체장 중심의 대비태세 확립 및 상황총괄관리 ▲산사태·하천·지하공간 등 인명피해 3대 유형 중심의 사전 예찰 및 통제 ▲주민대피지원단을 활용한 사전대피 체계 정비 ▲대피 발령 시 민방위 경보시설을 활용한 긴급 상황 전파 등을 지시했다.
이에 따라 경기도는 지하공간 침수 우려 지역, 하천 급류, 산사태 취약지역에 대한 사전 점검을 강화하고 자율방재단과 주민대피지원단 등 현장 인력의 비상 연락체계를 정비하는 등 선제적 대비태세를 구축할 방침이다.
한편 도는 올여름 풍수해에 대비해 도·시군·민간 합동 '재해예방대책 전담조직(T/F)'을 가동하고 도내 96만여 개 취약시설에 대한 점검을 완료해 후속 관리를 진행 중이다.
이와 함께 첨단기술을 기반으로 한 인명피해 3대 유형 대응 가이드라인을 마련해 운영하고 있으며 지난 2월부터 침수감지알람장치와 자동차단시설 등 취약 분야의 인프라 개선을 꾸준히 추진해 오고 있다.
1141world@newspim.com