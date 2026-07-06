추미애, 재난안전상황실 점검…"집중호우 대비 현장 꼼꼼히 챙겨달라"

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도내 96만여개 취약시설에 대한 점검 완료하고 후속 관리 진행

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 지난 1일 제주도를 시작으로 전국적인 장마가 본격화한 가운데 추미애 경기도지사가 재난안전상황실을 찾아 도내 재난대응 상황을 긴급 점검했다.

추미애 경기도지사는 6일 오전 9시께 경기도청 재난안전상황실을 방문해 올여름 기상 전망과 풍수해 대비 종합대책 경기도 재난대응체계 등을 보고받았다. [사진=경기도]

추 지사는 6일 오전 9시께 경기도청 재난안전상황실을 방문해 올여름 기상 전망과 풍수해 대비 종합대책 경기도 재난대응체계 등을 보고받았다.

추 지사는 이 자리에서 "모레까지는 비가 더욱 강해진다고 하니 집중해서 잘 살펴봐 주시고 지금까지 준비한 대로 현장을 꼼꼼히 챙겨달라"며 "사고는 어디서든 돌발적으로 일어날 수 있는 만큼 비상 연락체계를 철저히 유지해달라"고 당부했다.

추미애 경기도지사는 6일 오전 9시께 경기도청 재난안전상황실을 방문해 올여름 기상 전망과 풍수해 대비 종합대책 경기도 재난대응체계 등을 보고받았다. [사진=경기도]

이어 추 지사는 구체적인 대응 지침으로 ▲부단체장 중심의 대비태세 확립 및 상황총괄관리 ▲산사태·하천·지하공간 등 인명피해 3대 유형 중심의 사전 예찰 및 통제 ▲주민대피지원단을 활용한 사전대피 체계 정비 ▲대피 발령 시 민방위 경보시설을 활용한 긴급 상황 전파 등을 지시했다.

이에 따라 경기도는 지하공간 침수 우려 지역, 하천 급류, 산사태 취약지역에 대한 사전 점검을 강화하고 자율방재단과 주민대피지원단 등 현장 인력의 비상 연락체계를 정비하는 등 선제적 대비태세를 구축할 방침이다.

추미애 경기도지사는 6일 오전 9시께 경기도청 재난안전상황실을 방문해 올여름 기상 전망과 풍수해 대비 종합대책 경기도 재난대응체계 등을 보고받았다. [사진=경기도]

한편 도는 올여름 풍수해에 대비해 도·시군·민간 합동 '재해예방대책 전담조직(T/F)'을 가동하고 도내 96만여 개 취약시설에 대한 점검을 완료해 후속 관리를 진행 중이다.

이와 함께 첨단기술을 기반으로 한 인명피해 3대 유형 대응 가이드라인을 마련해 운영하고 있으며 지난 2월부터 침수감지알람장치와 자동차단시설 등 취약 분야의 인프라 개선을 꾸준히 추진해 오고 있다.

1141world@newspim.com