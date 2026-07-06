부산시, 공공기관 사회연대경제 이용률 2.88%…4년째 제자리걸음

AI 핵심 요약beta
- 부산 공공기관의 사회연대경제 이용률이 6일 2.88%에 그쳤다.
- 대형 5개 기관과 부산시 본청의 저조한 활용이 전국 평균에도 못 미치게 했다.
- 부산 소재 기업 이용은 늘었지만 구매 73.75%가 타지역으로 유출됐다.
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정책 의지에 따른 지역별 격차
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산지역 공공기관의 사회연대경제 이용률이 4년째 3% 문턱을 넘지 못하는가 하면 대형 기관과 부산시 본청의 저조한 활용으로 전국 평균에도 미달한 것으로 나타났다.
부산경제정의실천시민연합과 사회적경제부산네트워크는 6일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 '2025년 부산지역 공공기관 사회연대경제 이용실태' 조사 결과를 발표했다.
이번 조사는 부산지역 66개 공공기관을 대상으로 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업 등 사회연대경제 조직에 대한 구매·이용 현황을 분석했다.
조사 결과에 따르면 2025년 부산지역 66개 공공기관의 사회연대경제 이용금액은 620억 원, 이용률은 2.88%로 집계됐다. 전년(620억 원·2.89%)과 거의 변동이 없어 사실상 제자리걸음이라는 평가다.
이번 조사가 사회적기업뿐 아니라 협동조합·마을기업·자활기업까지 포함했음에도 사회적기업만을 기준으로 집계한 전국 평균 우선구매율 3.08%(2024년)에 미치지 못했다.
이용률 정체의 핵심 요인으로는 '기관 규모와 이용률의 역행 구조'가 지적됐다. 부산대학교, 부산항만공사, 주택도시보증공사, 한국해양과학기술원, 해양수산부 본부 등 대형 5개 기관의 총 구매액은 5988억 원으로 전체의 27.8%를 차지했지만 이들의 사회연대경제 이용률은 1.01%에 그쳤다.
'이들 5개 기관을 제외하면 나머지 기관의 이용률은 3.61%로 올라 평균치를 웃도는 것으로 분석됐다.
기관 유형별 편차도 뚜렷했다. 출자·출연기관(4.43%), 구·군(4.25%), 공사·공단(3.30%)은 전체 평균을 상회하며 사회연대경제 이용을 견인한 반면, 부산항만공사와 지방청(2.04%), 이전 공공기관(1.88%), 부산광역시 본청(1.85%), 국립대학(1.46%) 등은 모두 3%에 미달했다.
지역 확산을 주도해야 할 부산시 본청은 9.83%에서 3.04%, 2.43%로 2년 연속 큰 폭으로 하락한 데 이어 2025년에도 2%대에 머문 것으로 조사됐다. 구·군 내부에서도 사하구(16.65%)와 동래구(0.52%)의 이용률 차이가 32배에 달하는 등 정책 의지와 실행 수준에 따라 격차가 크게 나타났다.
부산 이전 공공기관의 이용률은 한국남부발전의 급감 영향으로 전년 대비 36% 후퇴한 것으로 분석됐다. 반면 사하구·수영구 등 일부 기초자치단체는 자체 정책 추진과 목표 설정을 통해 두 자릿수 이용률을 기록, 사회연대경제 활용 성과가 각 기관의 의지와 정책 선택에 크게 좌우되고 있음을 보여줬다.
질적 측면에서는 지역 내 기업 활용 비율의 개선과 한계가 동시에 드러났다. 공공기관의 부산 소재 기업 이용 비율은 26.25%로 전년보다 약 8%p 상승했지만, 여전히 73.75%의 구매가 타 지역으로 유출되는 것으로 나타났다.
IT, 실험기자재, 전문 서비스 등 일부 품목에서 지역 공급 기반이 부족해 대형 사업과 고가 장비 등의 구매가 수도권 등 외부로 빠져나가는 구조가 지속되는 것으로 분석됐다.
ndh4000@newspim.com