부산시, 공공기관 사회연대경제 이용률 2.88%…4년째 제자리걸음

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대형 기관 저조 전체 평균 미달

정책 의지에 따른 지역별 격차

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산지역 공공기관의 사회연대경제 이용률이 4년째 3% 문턱을 넘지 못하는가 하면 대형 기관과 부산시 본청의 저조한 활용으로 전국 평균에도 미달한 것으로 나타났다.

부산경제정의실천시민연합과 사회적경제부산네트워크는 6일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 '2025년 부산지역 공공기관 사회연대경제 이용실태' 조사 결과를 발표했다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산경제정의실천시민연합과 사회적경제부산네트워크가 6일 오전 부산시의회 브리핑룸에서 부산지역 공공기관 사회연대경제 이용현황 조사결과와 관련해 기자회견을 하고 있다. 2026.07.06

이번 조사는 부산지역 66개 공공기관을 대상으로 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업 등 사회연대경제 조직에 대한 구매·이용 현황을 분석했다.

조사 결과에 따르면 2025년 부산지역 66개 공공기관의 사회연대경제 이용금액은 620억 원, 이용률은 2.88%로 집계됐다. 전년(620억 원·2.89%)과 거의 변동이 없어 사실상 제자리걸음이라는 평가다.

이번 조사가 사회적기업뿐 아니라 협동조합·마을기업·자활기업까지 포함했음에도 사회적기업만을 기준으로 집계한 전국 평균 우선구매율 3.08%(2024년)에 미치지 못했다.

이용률 정체의 핵심 요인으로는 '기관 규모와 이용률의 역행 구조'가 지적됐다. 부산대학교, 부산항만공사, 주택도시보증공사, 한국해양과학기술원, 해양수산부 본부 등 대형 5개 기관의 총 구매액은 5988억 원으로 전체의 27.8%를 차지했지만 이들의 사회연대경제 이용률은 1.01%에 그쳤다.

'이들 5개 기관을 제외하면 나머지 기관의 이용률은 3.61%로 올라 평균치를 웃도는 것으로 분석됐다.

기관 유형별 편차도 뚜렷했다. 출자·출연기관(4.43%), 구·군(4.25%), 공사·공단(3.30%)은 전체 평균을 상회하며 사회연대경제 이용을 견인한 반면, 부산항만공사와 지방청(2.04%), 이전 공공기관(1.88%), 부산광역시 본청(1.85%), 국립대학(1.46%) 등은 모두 3%에 미달했다.

지역 확산을 주도해야 할 부산시 본청은 9.83%에서 3.04%, 2.43%로 2년 연속 큰 폭으로 하락한 데 이어 2025년에도 2%대에 머문 것으로 조사됐다. 구·군 내부에서도 사하구(16.65%)와 동래구(0.52%)의 이용률 차이가 32배에 달하는 등 정책 의지와 실행 수준에 따라 격차가 크게 나타났다.

부산 이전 공공기관의 이용률은 한국남부발전의 급감 영향으로 전년 대비 36% 후퇴한 것으로 분석됐다. 반면 사하구·수영구 등 일부 기초자치단체는 자체 정책 추진과 목표 설정을 통해 두 자릿수 이용률을 기록, 사회연대경제 활용 성과가 각 기관의 의지와 정책 선택에 크게 좌우되고 있음을 보여줬다.

질적 측면에서는 지역 내 기업 활용 비율의 개선과 한계가 동시에 드러났다. 공공기관의 부산 소재 기업 이용 비율은 26.25%로 전년보다 약 8%p 상승했지만, 여전히 73.75%의 구매가 타 지역으로 유출되는 것으로 나타났다.

IT, 실험기자재, 전문 서비스 등 일부 품목에서 지역 공급 기반이 부족해 대형 사업과 고가 장비 등의 구매가 수도권 등 외부로 빠져나가는 구조가 지속되는 것으로 분석됐다.

ndh4000@newspim.com