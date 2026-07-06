미래에셋증권, 매도담보대출 및 미수연체이자 이자율 인하

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매도담보대출 이자율 9.0% → 7.95%, 105bp 인하

현금미수금 연체이자율 9.9% → 7.95%, 195bp 인하

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋증권은 6일 매도담보대출 이자율과 현금미수금 연체이자율을 인하한다고 밝혔다. 매도담보대출 이자율은 연 9.0%에서 7.95%로, 현금미수금 연체이자율은 연 9.9%에서 7.95%로 인하된다.

회사에 따르면 이번 조치는 대내외 불확실성으로 금융시장의 단기 변동성이 확대되는 가운데 고객의 자금 조달 및 상환 과정에서 발생하는 비용 부담을 실질적으로 완화하고, 미수 발생 이후 고객에게 불가피하게 이어질 수 있는 반대매매 부담을 낮추기 위해 마련됐다.

[사진=미래에셋증권]

매도담보대출은 고객이 보유 주식을 매도한 후 결제일까지 기다리지 않고 단기 자금을 활용할 수 있는 상품이다. 이번 이자율 인하 조치로 고객의 단기 자금 활용 부담이 완화될 것으로 기대된다.

현금미수금 연체이자율도 인하됨에 따라 미수금이 발생한 고객의 연체 부담을 줄이고, 시장 변동성 확대 국면에서 불가피하게 발생할 수 있는 추가 비용 부담도 낮아질 전망이다.

변경된 이자율은 2026년 7월 27일부터 시행될 예정이다. 매도담보대출은 시행일 이후 신규 대출부터 적용되며, 현금미수금 연체이자율은 시행일부터 기존 연체 고객을 포함해 적용된다.

미래에셋증권 관계자는 "시장 불확실성이 이어지는 상황에서 고객이 체감할 수 있는 금융비용 절감 방안을 마련하고자 이자율 인하 조치를 시행했다"며 "앞으로도 고객 보호를 최우선 가치로 두고 보다 안정적인 투자 환경을 조성하기 위한 제도와 서비스를 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com