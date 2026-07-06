한양증권, 임직원 자사주 매입 릴레이…"책임경영 차원"

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김병철 대표이사 부회장, 올해 5차례 걸쳐 1만2100주 매입

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한양증권은 6일 자사 임직원들이 자사주 매입을 이어가며 책임경영 의지를 실천하고 있다고 밝혔다.

금융감독원 전자공시시스템에 따르면 김병철 한양증권 대표이사 부회장은 지난 3월부터 다섯 차례에 걸쳐 총 1만2100주를 매입하며 책임경영을 실천하고 있다.

대표이사 뿐만 아니라 주요 임원들도 자사주 매입에 동참했다. 이준규 자본시장본부장은 지난 5월 4000주를 추가 매입했고, 박성주 CM본부장과 김태연 채권시장본부장도 지난 6월 각각 9602주와 976주를 신규 취득했다.

김병철 한양증권 대표이사 부회장. [사진=한양증권]

한양증권 관계자는 "임원진의 자사주 매입은 회사의 성장성과 기업가치에 대한 신뢰를 보여주는 것"이라며 "회사의 지속 성장 가능성을 높게 평가해 자사주를 매입하는 직원들도 꾸준히 늘고 있다"고 말했다.

사내에서 회사의 자본 규모와 수익성 대비 주가가 저평가됐다는 인식이 확산되면서, 자사주 추가 매입을 검토하는 임원들도 늘고 있다고 회사 측은 전했다.

한양증권은 지난해 6월 최대주주가 KCGI PEF로 변경된 이후 체질 개선과 성장 동력 확보에 속도를 내고 있다. 올해 6월에는 최대주주를 대상으로 한 500억원 규모의 제3자배정 유상증자를 통해 자기자본을 확충했다. 조직 신설과 전문인력 영입도 지속하며 수익 기반을 다변화하고 있다.

한양증권은 지난해 연간 ROE 10%를 넘기며 높은 수익성을 기록한 바 있다. 또한 회사는 올해 초 밸류업 공시를 통해 제시한 주주환원 정책인 배당성향 30% 이상 유지(보통주 주당 최소 1600원 배당)도 이어갈 계획이라고 전했다.

rkgml925@newspim.com