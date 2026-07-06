신한투자증권, MTS 위젯 서비스 개편…"투자 정보 접근성 확대"

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환율 및 주요 지수·뉴스·관심 종목 등 스마트폰 홈 화면서 바로 확인

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한투자증권은 6일 자사 모바일트레이딩시스템(MTS) 신한 SOL증권의 위젯 서비스를 전면 개편했다고 밝혔다.

회사에 따르면 이번 개편은 고객이 자주 사용하는 투자 정보를 스마트폰 홈 화면에서 더욱 빠르고 간편하게 조회할 수 있도록 고객 경험 전반을 개선하는 데에 초점을 맞췄다.

새롭게 선보인 위젯은 ▲환율/지수형 ▲지수/종목 결합형 ▲뉴스 ▲관심 종목 ▲퀵메뉴 등 총 5종으로 구성됐다.

[사진=신한투자증권]

'주요 지수 및 환율' 위젯 제공으로 국내외 시장 흐름을 실시간으로 확인할 수 있으며, '뉴스' 위젯을 통해 시장 이슈와 투자 정보를 신속하게 접할 수 있다. 특히 '관심 종목' 위젯은 기존 KRX 시세에서 통합 시세로 변경해 더욱 다양한 투자기회를 살펴볼 수 있도록 했다.

종목명이 말 줄임 없이 끝까지 표시되도록 하고, 안드로이드 환경에서는 위젯 내 스크롤을 지원해 보다 많은 종목을 한눈에 파악할 수 있다. 앱을 별도로 실행하지 않아도 최신 시장 흐름을 빠르게 확인할 수 있어 투자 정보 접근성이 한층 높아졌다는 설명이다.

고객들이 자주 이용하는 메뉴에 빠르게 접근할 수 있도록 '퀵메뉴' 위젯도 새롭게 제공한다. 주식 주문과 관심 종목 조회, 잔고 등 자주 쓰는 MTS 기능을 스마트폰 홈 화면에서 바로 실행할 수 있도록 해 투자 동선을 대폭 단축했다.

아울러 스마트폰 설정에 연동되는 다크모드를 지원해 위젯 화면을 자동으로 전환할 수 있으며, 시인성을 높여 눈의 피로도를 줄였다.

신한투자증권 관계자는 "변동성이 큰 시장 상황에서 고객이 필요한 투자 정보를 가장 빠르게 확인할 수 있도록 위젯을 전면 개편했다"며 "앞으로도 고객의 디지털 투자 경험을 보다 빠르고 편리하게 향상시킬 계획"이라고 말했다.

rkgml925@newspim.com