부산시의회 제337회 임시회 개최…의장·제1부위장 등 선출

AI 핵심 요약beta
- 부산시의회가 6일 제337회 임시회에서 의장·제1부의장을 선출했다
- 오후 개원 기념식 후 본회의를 속개해 상임위원장과 윤리특별위원장을 선출했다
- 다음 제338회 임시회는 14일부터 28일까지 열려 제2부의장을 뽑고 하반기 업무보고를 청취한다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회가 제10대 전반기 의장과 제1부위장 및 상임위원장 등을 선출한다.
부산시의회는 6일 오전 10시 제337회 임시회 제1차 본회의를 개최한다고 밝혔다.
이번 시의회는 전체 48석 중 국민의힘 37석, 더불어민주당 11석으로 구성됐다. 의장과 제1부의장, 상임위원장단 선거는 단독 입후보자로 표결이 진행된다.
오전에는 의장과 제1부의장을 선출하고, 오후 2시 제10대 시의원 전원과 부산시장, 부산시교육감 등 주요 기관장 및 간부 공무원 등이 참석해 개원 기념식을 개최한다.
개원 기념식이 끝난 후인 오후 3시 30분에는 본회의를 속개해 운영위원 등을 각각 상임위원장과 윤리특별위원장을 선출할 예정이다.
한편 다음 제338회 임시회는 오는 14일부터 28일까지 15일간 열리며 소관 기관별 하반기 업무보고를 청취하고 제2부의장 선출로 전반기 원구성을 마무리할 예정이다.
ndh4000@newspim.com