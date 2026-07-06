아이엘, 텔스타에 휴머노이드 로봇 추가 공급

AI 핵심 요약beta
- 아이엘이 6일 텔스타에 휴머노이드 로봇 추가 공급했다
- 제조 AI 실증 위해 자율이동·작업능력 검증과 데이터 축적한다
- 피지컬 AI 연구소와 RaaS 확대로 AI 모델·플랫폼 고도화 추진한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 풀스택 미래모빌리티 플랫폼 기업 아이엘이 제조 AI 전문기업 텔스타에 휴머노이드 로봇 '아이엘봇(ILBOT)'을 추가 공급했다고 6일 밝혔다.
이번 공급은 국가 연구개발 과제 수행의 일환으로 추진되는 제조 AI 실증 프로젝트를 위한 것이다. 아이엘은 실제 제조 현장에서 휴머노이드의 자율 이동과 작업 수행 능력을 검증하고 산업 현장 운영 데이터를 확보하기 위해 이를 진행했다.
회사에 따르면 이번 과제를 통해 자재 운반, 자율 이동, 작업 수행, 장애 대응, 충·방전 등 실제 산업 현장에서 생성되는 다양한 운영 데이터를 지속적으로 축적할 계획이다. 확보된 데이터는 제조 환경에 최적화된 AI 모델 고도화와 피지컬 AI 운영 플랫폼 경쟁력 강화에 활용될 예정이다.
아이엘은 최근 피지컬 AI 연구소를 출범시키고 AI 전문 인력을 영입하는 등 휴머노이드 AI 기술 고도화에 속도를 내고 있다. 휴머노이드 공급과 함께 유지보수, 소프트웨어 업데이트, 운영 서비스를 포함한 RaaS(Robot as a Service) 사업을 확대해 반복적인 운영 수익 기반을 강화하는 동시에 피지컬 AI 운영 데이터 플랫폼 구축에도 속도를 내고 있다.
아이엘 관계자는 "이번 국가 연구개발 과제 참여는 휴머노이드의 실제 제조 현장 적용 가능성을 검증하는 중요한 이정표"라며 "현장에서 축적되는 운영 데이터를 기반으로 AI 성능을 지속적으로 고도화하고, 제조업을 시작으로 다양한 산업 분야로 피지컬 AI 플랫폼을 확대해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com