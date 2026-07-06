고창군, 장마철 재난대응체계 점검…집중호우 안전관리 강화

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군정소통회의서 비상근무체계·재해취약지역 대응계획 집중 점검

하천·산사태 우려지역 예찰 강화, 위험지역 출입통제·주민대피 체계 운영

[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군은 본격적인 장마철을 맞아 여름철 자연재난 대응체계를 점검하고 집중호우에 대비한 비상근무체계를 강화했다고 6일 밝혔다.

심덕섭 군수는 이날 열린 군정소통회의를 '여름철 자연재난 대비 군정소통회의'로 확대 개최하고 집중호우 대응계획과 비상근무체계, 재난 대응 전반을 점검했다.

군정소통회의[사진=고창군]2026.07.06 gojongwin@newspim.com

회의에서는 비상근무 단계별 대응절차를 비롯해 재난안전대책본부 운영계획, 인명피해 우려지역과 재해취약지역 관리대책, 읍면과 유관기관 간 상황전파 체계 등을 중점적으로 확인했다.

군은 집중호우 피해를 최소화하기 위해 하천변과 산사태 우려지역 등 재해취약지역에 대한 예찰과 현장점검을 강화하고 있다. 고창읍성 성곽길 등에서 위험 징후가 발견되면 출입을 통제하고 주민 대피 안내 등 선제 대응에 나설 계획이다.

또 재난문자와 마을방송, 전광판 등을 활용해 기상특보와 국민행동요령을 신속히 전파하고 읍면과 관계기관 간 협조체계를 강화해 재난 발생 시 신속하게 대응할 방침이다.

심덕섭 군수는 "장마철 집중호우는 짧은 시간에도 큰 피해로 이어질 수 있는 만큼 사전점검과 상황관리에 빈틈이 없어야 한다"며 "각 부서와 읍면, 유관기관이 긴밀히 협력해 군민의 생명과 안전을 지키는 데 총력을 다해달라"고 말했다.

gojongwin@newspim.com