농식품부, '푸드테크 대도약' 청사진…조리로봇·AI로 세계시장 공략

지역 클러스터·연구센터 10곳 구축

푸드테크 펀드 1000억원까지 확대

조리로봇·AI 결합 수출모델 육성

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 인공지능(AI)과 로봇 등 첨단기술을 접목한 '푸드테크' 산업을 미래 성장동력으로 육성하겠다는 청사진을 내놨다.

이를 위해 지역별 푸드테크 클러스터를 조성하고 정책펀드를 1000억원 규모로 확대할 예정이다. 조리로봇과 K-푸드를 결합한 수출모델을 발굴해 글로벌 시장 공략에도 나선다.

농림축산식품부는 6일 두산로보틱스 이노베이션센터에서 '푸드테크 대도약 선언식'을 열고 이 같은 내용을 담은 '제1차 푸드테크산업 육성 기본계획'을 발표했다.

푸드테크 연구지원센터-권역별 클러스터 전략 [자료=농림축산식품부] 2026.07.06 rang@newspim.com

이번 계획은 지난해 시행된 '푸드테크산업 육성에 관한 법률'에 따라 처음 수립된 법정 기본계획으로, ▲지역 주도 산업 생태계 구축(Local) ▲핵심 인재 육성과 투자 활성화(Empowerment) ▲글로벌 시장 확대(Advancement) ▲미래 기술 확보와 규제혁신(Pioneer·Platform) 등 'L.E.A.P.' 4대 전략을 중심으로 추진된다.

우선 정부는 국가 균형발전 전략인 '5극 3특 성장엔진'과 메가특구 정책을 연계해 지역 앵커기업 중심의 농식품 혁신 클러스터를 구축한다. 지방정부와 대학, 연구기관, 기업이 함께 참여하는 협력체계를 마련해 지역 중심 산업 생태계를 전국으로 확산할 계획이다.

대표 사례인 포항은 올해 말 완공 예정인 푸드테크 연구지원센터를 중심으로 뉴로메카 등 로봇 기업 10개사를 유치했고, 포항공대와 로봇산업융합연구원이 공동 연구를 진행하고 있다.

푸드테크 연구지원센터는 현재 7곳에서 2030년까지 10곳으로 확대한다. 익산의 콩, 나주의 배박, 춘천의 친환경 농산물 등 지역 특화 농산물을 푸드테크 기업에 안정적으로 공급하는 장기계약 체계를 구축해 농업과 푸드테크 산업의 동반 성장을 유도한다.

민간 중심 생태계 조성에도 속도를 낸다. 푸드테크 계약학과는 내년부터 박사과정을 신설하고, 운영 대학도 10곳으로 확대한다. 농식품부는 계약학과 운영 이후 참여 기업의 매출이 교육 전보다 약 1.8배 증가하는 등 산업 고도화 효과가 확인됐다고 설명했다. K-푸드 창업지원센터를 통해 기술창업 전 과정을 지원하고 벤처연구팀 기술사업화 프로그램도 확대할 계획이다.

투자 기반도 강화한다. 정부는 예비 창업자와 초기기업, 도약기 기업을 대상으로 '미래혁신성장펀드' 300억원과 '세컨더리펀드' 350억원을 조성한다. 이에 따라 정책펀드 누적 규모는 2024년 510억원에서 올해 810억원, 2027년에는 1000억원까지 확대된다.

해외에서 k-푸드를 선도하는 불닭컵라면.[사진=삼양식품] 2026.01.13 onemoregive@newspim.com

글로벌 시장 진출 전략도 마련했다. 정부는 조리로봇과 K-푸드 레시피, 식품을 결합한 고부가가치 수출 패키지 모델을 개발해 해외 진출을 지원한다. 피자 조리로봇과 K-피자, 비빔밥 조리로봇과 한식 메뉴를 결합한 모델이 대표 사례다. 해외 체험형 홍보행사와 국내외 박람회 푸드테크 전용관 운영도 확대하고, 비관세 장벽 대응을 위한 인증과 컨설팅도 지원한다.

식품 제조업의 AI 전환도 본격화한다. 농식품부는 중소벤처기업부와 협력해 식품 제조업 스마트공장 구축 지원 대상을 2024년 누적 30곳에서 올해 100곳, 2026년 187곳까지 확대한다. 지난 6월 출범한 'K-푸드 스마트제조 얼라이언스'를 중심으로 우리술과 전통식품, 푸드테크, 국가식품클러스터 등 분야별 인공지능 전환(AX)도 추진할 계획이다.

미래 기술 확보와 규제혁신도 병행한다. 정부는 연구개발(R&D)을 아이디어 단계부터 투자연계형, 스케일업 단계까지 세분화하고 소규모 기업도 참여할 수 있는 현장밀착형 연구개발을 확대한다. 또 2027년까지 푸드테크 산업분류 코드체계를 마련하고 산업 실태조사와 정보 데이터베이스(DB)를 구축해 국제표준에 맞는 산업 기반을 마련한다.

기업들이 가장 큰 애로사항으로 꼽는 규제도 개선한다. 올해 말부터 푸드테크 규제개선 신청 창구를 농식품부로 일원화하는 '규제개선 신청제'를 도입하고, 감귤 착즙박과 맥주박 등 식품 부산물을 플라스틱 대체 소재와 식품 원료 등으로 활용하는 업사이클링 사례를 확대할 계획이다. 기후에너지환경부와 협력해 폐기물관리법 개정도 추진한다.

농식품부는 기본계획의 실행력을 높이기 위해 기능별 전담기관 2~3곳을 지정하고, 민관 협의체를 운영해 기업과의 소통을 강화할 방침이다.

송미령 농식품부 장관은 "지금은 기술과 레시피, 콘텐츠, 소비 경험이 하나의 플랫폼으로 융합돼 세계로 확산되는 시대"라며 "푸드테크는 첨단기술과의 융합을 통해 K-푸드의 가치를 극대화하고 K-브랜드를 완성하는 미래 성장 전략"이라고 말했다. 이어 "우리 푸드테크 기업들이 규제에 가로막히지 않고 세계 시장을 선도할 수 있도록 원스톱 규제 개선과 혁신펀드 조성 등 선제적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

농림축산식품부 전경 [사진=뉴스핌DB] 2025.01.08 plum@newspim.com

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