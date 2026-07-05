청주 미원면 구방리에 1ha 규모 '밀원숲' 조성

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =청주시는 상당구 미원면 구방리 일대에 1ha 규모의 '밀원단지 조성'을 완료했다고 5일 밝혔다.

이 사업은 밀원 감소와 기후변화 등으로 어려움을 겪는 지역 양봉농가를 지원하기 위해 꿀벌의 먹이원을 확대하고 산림의 공익적 가치를 높이기 위해 추진됐다.

청주시 미원면 구방리에 조성된 밀원숲.[사진=청주시] 2026.07.05 baek3413@newspim.com

시는 사업비로 복권기금 4000만원을 투입해 지난 4월부터 밀원 가치가 높은 쥐똥나무 등을 심었다.

쥐똥나무는 초여름에 꽃이 피어 벌들이 잘 찾는 대표적인 밀원수종으로 꿀벌에게 안정적인 먹이원을 제공한다.

시는 앞으로 식재 수목의 활착률을 높이기 위해 지속적인 관리와 모니터링을 실시하고 밀원단지가 안정적인 기능을 유지할 수 있도록 사후관리에 힘쓸 계획이다.

시 관계자는 "이번 밀원숲 조성은 꿀벌의 먹이원을 확대하는 것은 물론 산림의 공익적 가치를 높이는 데 의미가 있다"며 "지속 가능한 산림자원 조성과 탄소흡수원 확충을 위해 다양한 산림사업을 추진해 나가겠다"고 전했다

baek3413@newspim.com