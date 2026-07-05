LG전자 SKS, 보스턴 상륙…북미 빌트인 시장 정조준

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나파밸리·뉴저지·시카고 이어 네 번째 쇼룸 개관

초프리미엄 가전 체험 강화하며 브랜드 인지도 제고

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG전자가 미국 보스턴에 초프리미엄 빌트인 가전 브랜드 SKS의 체험형 쇼룸을 열고 북미 빌트인 가전 시장 공략을 강화한다.

LG전자는 최근 미국 프리미엄 가전 유통업체인 예일 어플라이언스와 협력해 매사추세츠주 보스턴에 'SKS 테크니큐리언 센터'를 개관했다고 5일 밝혔다. 이번 쇼룸은 캘리포니아 나파밸리, 뉴저지, 시카고에 이어 미국 내 네 번째 SKS 체험 공간이다.

LG전자가 최근 미국 보스턴에 초프리미엄 빌트인 가전 브랜드 'SKS'의 체험형 쇼룸인 'SKS 테크니큐리언(Technicurean) 센터'를 열었다. [사진=LG전자]

약 185㎡ 규모의 쇼룸은 건축업자와 인테리어 디자이너, 일반 고객이 초프리미엄 빌트인 가전을 직접 체험할 수 있다. 실제 고급 주거 공간을 구현해 제품 성능과 디자인을 경험할 수 있는 것이 특징이다.

전시 제품으로는 프로 레인지, 인덕션 프로 레인지, 프렌치도어 냉장고, 빌트인 와인셀러 등이 포함됐다. LG전자는 이번 쇼룸이 고객 체험뿐 아니라 빌더와 디자이너 등 기업간거래(B2B) 고객을 위한 거점 역할도 할 것으로 기대하고 있다.

syu@newspim.com