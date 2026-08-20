[오늘날씨] 전국 흐리고 비소식...낮 최고 33도

AI 핵심 요약beta
- 20일 수도권·강원에 구름 많고 전국이 흐리다
- 충청·서울·제주 등 비, 남부는 소나기 예보다
- 낮 최고 33도, 미세먼지 좋음∼보통이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 목요일인 20일은 수도권과 강원도에 구름이 많고 그 밖의 지역도 대체로 흐리겠다. 낮 최고기온은 33도로 전망된다.
기상청에 따르면 이날 우리나라는 북태평양 고기압의 가장자리에 들고 전국이 대체로 흐리겠다.
충청도·서울·인천·경기남부·강원영서남부는 새벽부터 오후 사이, 제주도는 아침부터 오후까지 비가 내리겠다. 남부지방은 오후에 소나기가 오는 곳이 있겠다.
예상 강수량은 충남·경기남부 10~40mm(많은 곳 60mm 이상), 서울·인천·충북북부·강원영서남부·제주도 5~30mm, 남부지방 5~50mm다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 24도 ▲인천 25도 ▲수원 24도 ▲춘천 22도 ▲강릉 25도 ▲청주 24도 ▲대전 23도 ▲전주 24도 ▲광주 24도 ▲대구 24도 ▲부산 25도 ▲울산 23도 ▲제주 26도다.
최고기온은 ▲서울 33도 ▲인천 31도 ▲수원 32도 ▲춘천 30도 ▲강릉 29도 ▲청주 31도 ▲대전 32도 ▲전주 32도 ▲광주 33도 ▲대구 33도 ▲부산 32도 ▲울산 32도 ▲제주 31도다.
미세먼지의 농도는 전국이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다.
바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 서해 앞바다에서 0.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 0.5∼1.5m, 서해 0.5∼2.0m로 예상된다.
calebcao@newspim.com