부산시 농업기술센터 '치유농업 프로그램' 운영…다문화·취약계층 대상

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다문화 가족, 학생 등 200명 대상

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시 농업기술센터가 다문화 가족과 취약계층을 대상으로 치유농업 프로그램을 운영한다.

부산시 농업기술센터가 다문화 가족과 취약계층의 정서적 안정과 스트레스 완화를 위해 오는 7일부터 9월 1일까지 '다문화 치유농업 프로그램'을 본격 운영한다. 사진은 부산시농업기술센터 전경[사진=뉴스핌DB] 2022.01.27

센터는 오는 7일부터 9월 1일까지 '다문화 치유농업 프로그램'을 진행한다고 5일 밝혔다. 이번 사업은 '2026년 주민제안사업'과 연계해 추진되며 관내 관련 기관과 협력해 총 200명을 대상으로 10회에 걸쳐 운영된다.

프로그램은 참여 대상 특성에 맞춘 원예 활동 중심으로 구성됐다. 7월에는 사상구 가족센터를 시작으로 아시아공동체학교, 서구 가족센터 등에서 다문화 가족과 학생을 대상으로 반려식물 화분 만들기, 테라리엄 제작, 오색화채 만들기, 압화 공예, 에코백 디자인 등을 진행한다.

8월과 9월에는 부산화교중고등학교, 글로벌국제학교, 연제구 가족센터 등으로 확대해 수경재배 화분 만들기, 프리저브드 플라워 무드등 제작 등 계절과 대상에 맞춘 프로그램을 이어간다.

센터는 치유농업 활동이 참여자의 정서 안정과 스트레스 완화에 도움을 주고, 사회적 관계 형성에도 긍정적 역할을 할 것으로 보고 있다.

이창수 시민농업팀장은 "원예와 농업을 매개로 한 치유농업 프로그램이 다문화 가족의 정서 안정에 도움이 될 것"이라며 "지역사회 정착을 지원하는 프로그램을 확대하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com