지프, 랭글러 '골디락스 에디션' 30대 한정 출시…네이버 단독 판매

AI 핵심 요약beta
- 지프가 19일 랭글러 루비콘 기반 골디락스 에디션을 30대 한정 출시했다.
- 앰버 골드 외장색과 272마력 터보엔진, 4WD를 적용했다.
- 네이버 스토어 단독 판매하며 가격은 8790만원이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 지프가 랭글러 루비콘을 기반으로 한 한정판 '골디락스 에디션'을 국내 30대 한정 출시한다.
지프는 19일 골든아워에서 영감을 받은 앰버 골드 계열 외장색을 적용한 랭글러 골디락스 에디션을 선보인다고 밝혔다.
골디락스 컬러는 강한 햇빛에서는 선명한 골드, 그늘이나 낮은 조도에서는 짙은 오렌지 톤으로 보이는 것이 특징이다. 차량은 랭글러 루비콘 4도어 하드탑을 기반으로 최고출력 272마력, 최대토크 40.8kg·m의 2.0리터 가솔린 터보 엔진과 8단 자동변속기를 탑재했다.
4:1 락-트랙 HD 풀타임 4WD 시스템과 셀렉-스피드 컨트롤, 오프로드 플러스 모드 등 루비콘의 오프로드 사양도 그대로 적용된다.
이번 에디션은 지프 브랜드 최초로 네이버 공식 스토어에서 단독 판매한다. 고객은 온라인에서 차량 정보와 가격, 혜택을 확인한 뒤 예약금 300만원을 결제해 구매를 예약할 수 있다.
차량 가격은 8790만원이며 최대 800만원의 구매 혜택을 적용하면 7990만원에 구매할 수 있다. 120만원 상당의 전동 사이드스텝과 지프×헬리녹스 필드오피스 큐브도 제공한다.
방실 스텔란티스코리아 대표는 "골디락스 에디션을 시작으로 향후 지프의 에디션 모델 판매에도 네이버 스토어 방식을 지속 적용할 예정"이라고 말했다.
chanw@newspim.com