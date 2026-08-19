테라뷰, 글로벌 기업과 9.5억 규모 검사장비 계약 체결

AI 핵심 요약beta
- 테라뷰홀딩스가 19일 해외 IT·전자기업과 계약했다
- 반도체 검사장비 공급계약 규모는 9억4917만원이다
- 계약은 2027년 2월 20일까지 품질관리 공정에 쓰인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 글로벌 테라헤르츠(THz) 솔루션 선도기업 테라뷰홀딩스는 해외 정보기술(IT)·전자기기 기업과 9억4917만원 규모의 반도체 검사장비 공급계약을 체결했다고 19일 밝혔다.
회사에 따르면 계약금액은 최근 매출액 75억8149만원 대비 12.52%에 해당한다. 계약기간은 2027년 2월 20일까지다. 계약상대방과 세부 내용은 계약상대방의 영업비밀 보호 요청에 따라 계약 종료일까지 공개가 유보됐다.
공급되는 검사장비는 계약상대방의 품질관리 공정에 활용된다. 테라뷰는 테라헤르츠(THz) 기반 검사 기술을 활용해 검사 대상물을 손상시키지 않고 내부 구조를 확인하는 반도체 비파괴 검사장비를 개발·공급하고 있다. 테라헤르츠는 전파와 적외선 사이 주파수 대역의 전자기파로, 대상물을 투과해 내부를 확인할 수 있어 정밀 품질 관리가 필요한 산업 분야에 쓰인다.
테라뷰는 반도체 패키징 고도화와 고성능 반도체 수요 확대로 비파괴·고정밀 검사 기술의 중요성이 커지고 있다고 보고, 반도체 검사장비 사업을 중심으로 해외 고객 대응을 이어가고 있다.
회사 관계자는 "고객사의 보안 및 영업비밀 보호 원칙을 준수하면서 계약 이행과 고객 대응을 진행하겠다"며 "이번 계약은 고객사의 고정밀 품질관리 수요에 대응해 반도체 검사장비를 공급하는 사례"라고 말했다.
이어 "상장 이후 확보한 재무 기반과 고객 대응 역량을 바탕으로 반도체 검사장비 사업의 성장을 추진하겠다"며 "수주 이행과 매출 전환을 통해 핵심 사업 기반을 강화해 나가겠다"고 덧붙였다.
dconnect@newspim.com