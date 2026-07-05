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부산시 보건환경연구원, 여름철 폭염정보 알림 서비스 운영

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  • 부산시 보건환경연구원이 5일 폭염정보 알림 서비스를 확대했다.
  • 7월부터 9월까지 실시간 기온을 3개 경로로 제공한다.
  • 취약계층은 외출 전 확인하고 예방수칙을 지켜야 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

16개 대기환경정보 신호등 등 3개 방식 서비스

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시 보건환경연구원이 여름철 폭염 대응을 위해 실시간 기온 정보를 제공하는 알림 서비스를 확대 운영한다.

연구원은 7월부터 9월까지 '폭염정보 알림 서비스'를 운영한다고 5일 밝혔다. 이 서비스는 지역 내 27개 도시대기측정소에서 수집한 기온 자료를 기반으로 생활권 폭염 상황을 시민에게 전달하는 방식이다.

부산시 폭염정보 알림 서비스 [사진=부산시] 2026.07.05

해당 서비스는 보건환경정보 공개시스템과 연구원 누리집, 대기환경정보 신호등, 알림톡 메시지 등 3가지 경로로 제공된다. 누리집에서는 실시간 기온 정보를 팝업 형태로 확인할 수 있으며, 공개시스템에서도 동일한 정보를 제공한다. 16개 대기환경정보 신호등을 통해서는 기온과 습도 정보도 함께 확인할 수 있다.

알림톡 서비스는 폭염특보 상황과 기온 확인 링크를 함께 제공해 휴대전화로 정보를 받아볼 수 있도록 했다. 신청은 연구원 누리집이나 전화로 가능하다.

연구원에 따르면 지난해 8~9월 시범 운영 기간 동안 보건환경정보 공개시스템 방문자는 9만6878명으로 집계됐으며, 알림톡을 통한 정보 제공 건수는 41만9여 건에 달했다. 연구원은 올해부터 운영 기간을 7월로 앞당겨 서비스를 확대했다.

연구원은 야외 활동이 잦은 시민과 고령자, 어린이 등 온열질환 취약계층의 경우 외출 전 기온 정보를 확인하고 무더운 시간대 활동을 자제하는 등 예방 수칙 준수를 당부했다.

이용주 부산시 보건환경연구원장은 "폭염정보 알림 서비스가 일상에서 폭염 대응에 도움이 되는 정보를 제공하는 데 목적이 있다"며 "시민들이 서비스를 적극 활용하고 주변에도 공유해 달라"고 말했다.

ndh4000@newspim.com

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