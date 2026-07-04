전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.05 (일)
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

[MLB] SF 이정후 안타 타율 0.319, SD 송성문 안타·도루까지...김하성은 결장

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 이정후가 4일 콜로라도전서 3타수 1안타 1득점했다
  • 기록원 판정 덕에 안타와 3루타를 더했다
  • 샌프란시스코는 3-15로 크게 패했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=미국 프로야구(MLB) 샌프란시스코 이정후가 기록원 덕에 공격과 수비에서 좋은 기록을 챙겼다.

이정후는 4일(한국시간) 미국 콜로라도 쿠어스필드에서 열린 콜로라도와 2026 MLB 원정경기에서 중견수, 5번타자로 선발 출장해 3타수 1안타 1득점을 기록했다. 이날 성적을 더해 이정후는 79경기 타율 0.319, 95안타(5홈런), 32타점, 44득점을 기록 중이다.

[애리조나 로이터=뉴스핌] 이정후가 2일 애리조나와의 경기에서 빅터 베리코토의 홈런에 홈으로 들어와 베리코토(오른쪽)와 세리머니를 하고 있다. 2026.07.02 wcn05002@newspim.com

이날 이정후는 2회 첫 타석에서는 삼진으로 물러났다. 샌프란시스코가 1-7로 뒤지고 있는 4회 1사 상황에서 두 번째 타석을 맞은 이정후는 4구째에 기습 번트를 시도했고, 타구는 투수 정면을 향했다. 콜로라도 라이언 펠트너의 1루 송구가 뒤로 빠졌고, 이정후는 이때를 놓치지 않고 2루로 달렸다. 기록원은 안타와 투수 실책으로 기록했다.

브라이스 엘드리지의 타석에서 우전 적시타가 나오자, 이정후는 득점을 올렸다.

이정후는 이후 6회 1사에서 맞은 세 번째 타석에서 좌익수 뜬공으로 물러났다. 이후 6회말 드류 길버트와 교체됐다.

기록원은 수비에서도 이정후에 호의적이었다. 1-5로 뒤진 3회 이정후는 우중간으로 향하는 콜 캐리그의 타구를 제대로 처리하지 못하고 뒤로 흘렸다. 캐리그는 이를 놓치지 않고 3루에 도착했다. 1안타 1실책으로 기록될 수 있는 타구를 기록원은 3루타로 판정했다.

이 아쉬운 수비는 이후 대량 실점으로 이어졌다. 샌프란시스코 로건 웹은 3이닝 11피안타 2사사구 2탈삼진 7실점(7자책점)을 기록하면서 무너졌다. 결국 샌프란시스코는 이날 3-15로 패했다.

[시카고 로이터=뉴스핌] 샌디에이고의 송성문이 2일 열린 시카고 컵스와의 경기에서 빅리그 데뷔 첫 홈런을 기록했다. 2026.07.02 wcn05002@newspim.com

한편 샌디에이고 송성문은 이날 미국 로스앤젤레스 다저스타디움에서 열린 LA다저스와 경기에서 3루수, 8번타자로 선발 출장해 3타수 1안타 1도루를 기록했다. 이날 성적을 더해 송성문은 올 시즌 34경기 타율 0.238, 15안타(1홈런) 9타점 9득점을 기록 중이다.

송성문은 다저스 선발 오타니 쇼헤이 상대 2회 첫 타석에서 헛스윙 삼진으로, 5회 두 번째 타석에서는 2루 땅볼로 물러났다.

하지만 3-0으로 앞선 6회 2사 주자 2루 상황에서 송성문은 유격수 방면 안타를 치며, 2경기 연속 안타를 기록했다. 이후 내친김에 2루로 도루까지 하며, 2사 2, 3루 샌디에이고의 득점 기회를 만들었다. 하지만 후속 안타가 나오지 않아 득점을 올리지는 못했다.

샌디에이고는 3-0으로 리드 중인 7회 다저스 테오스카 에르난데스에게 만루홈런을 내주면서 3-4로 패했다.

애틀랜타 김하성은 미국 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열린 메츠와 경기에 결장했다. 애틀랜타는 메츠를 5-3으로 꺾었다. 

willowdy@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
신임 국가수사본부장에 홍석기 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 경찰 수사를 총괄하는 제4대 국가수사본부장에 홍석기 본청 수사국장(치안감)이 치안정감으로 승진 임명됐다. 경찰청은 3일 4대 국가수사본부장에 홍 국장이 취임한다고 2일 밝혔다. 홍 신임 본부장은 충청남도경찰청 공공안전부장, 충청북도경찰청 청주흥덕경찰서장, 경찰청 사이버수사심의관, 경찰청 교통기획과장 등을 지냈다. 홍 본부장은 3일 취임식을 갖고 업무를 시작할 예정이다. 국가수사본부 [사진= 뉴스핌DB] the13ook@newspim.com 2026-07-02 22:55
사진
[히든스테이지] 정다운·윤준 무대 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 본선 두 번째 주자에 정다운과 윤준이 나선다. 싱어송라이터 정다운. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운은 히든스테이지 지원 동기에 대해 "최근 군 제대 후 히든스테이지라는 기회를 알게 됐다. 기성곡 커버가 대부분인 다른 경연 프로그램과는 다르게 싱어송라이터를 위한 무대이기 때문"이라고 말했다. 윤준 역시 "우연히 인스타그램 광고를 통해 히든스테이지를 알게 됐다"며 "인디 싱어송라이터에게는 너무나 좋은 기회이자 발판이라고 생각하여 지원하게 됐다"고 밝혔다. 싱어송라이터 윤준. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운과 윤준은 신직선과 김은선 밴드 이후로 본선에 나서는 두번째 주자다. 두 싱어송라이터의 무대는 40만 구독자를 보유한 유튜브 채널 '뉴스핌TV'를 3일 오후 4시 공개된다. 본선 진출 20팀은 여성 솔로 11명, 남성 솔로 5명, 남성 팀 2팀, 혼성 팀 2팀이다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이다. 남성 개인 부문에서는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 본선에 올랐다. 팀 부문에는 남성 팀 구구(26)·블낫블(23)과 혼성 팀 김은찬밴드(23)·Che!vee(28)가 참가한다. 경연 영상은 매주 금요일 2팀씩 10주에 걸쳐 순차 공개되며, 8월 28일 마지막 영상이 업로드된다. 이후 9월 10일부터 14일까지 심사위원단 2차 본선 심사가 진행되고, 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원이다. 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. '히든 스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. fineview@newspim.com 2026-07-03 05:56

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동