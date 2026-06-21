[MLB] SF 이정후 2루타 2개, 타율 1위와 단 '1리' 차...김하성은 대수비 출전

AI 핵심 요약beta
- 이정후가 21일 마이애미전에서 2루타 2개와 2득점을 기록했다
- 이정후는 시즌 타율 0.331로 메이저리그 전체 타율 2위를 유지했다
- 김하성은 3일 만에 대수비로 나섰고, 송성문은 3경기 연속 결장했다
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=샌프란시스코 이정후가 2루타 2개를 추가하며 절정의 타격감을 이어갔다.
이정후는 21일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 마이애미와 2026 메이저리그(MLB) 정규시즌 경기에서 우익수, 5번 타자로 선발출장해 4타수 2안타 2득점을 기록했다.
이날 성적을 더해 이정후는 올 시즌 68경기 타율 0.331, 86안타(4홈런) 26타점 39득점을 기록 중이다. 종전 타율 0.328에서 타율을 좀 더 끌어 올린 이정후는 오토 로페즈(마이애미·0.332)에 이어 MLB 타율 2위에 자리했다. 로페즈와는 단 1리 차이다.
이정후는 팀이 0-1로 뒤진 2회초 선두타자로 나서서 외야 오른쪽 깊숙한 곳으로 타구를 보냈고, 가볍게 2루에 도착했다. 이후 케이시 슈미츠 타석에서 홈런성 타구가 나왔지만 2루타 판정을 받아 이정후는 3루까지 진루했다. 이후 드류 길버트 적시타 때 홈 플레이트를 밟으며 동점 득점을 기록했다.
1-2로 뒤진 3회초 2사 2, 3루 득점 기회에 나선 두 번째 타석에선 중견수 뜬공으로 물러났다.
이후 뜬공, 땅볼로 물러난 이정후는 2-6으로 뒤진 8회초 1사에서 이날 두 번째 2루타를 터트렸다. 케이시 슈미츠 적시 2루타 때 추가 득점도 기록했다.
이정후의 장타 2방에도 샌프란시스코는 선발 트레버 맥도날드의 컨디션 난조와 수비 실책으로 마이애미에 3-6으로 패했다.
한편 애틀랜타 김하성은 이날 미국 애틀랜타 트루이스트파크에서 9회초 대수비를 출전했다. 지난 18일 샌프란시스코전 이후 3일 만이다. 김하성은 2-3으로 팀이 지고 있는 9회초 대수비로 출전했지만, 타석에 나설 기회는 없었다. 다만 애틀랜타는 9회말 오지 알비스의 끝내기 홈런으로 4-3 역전승을 거뒀다.
샌디에이고 송성문은 미국 텍사스 글로브 라이프 필드에서 열린 텍사스와 경기에 결장했다. 18일 샌디에이고 경기 이후 세 경기 연속 벤치를 지키고 있다. 샌디에이고는 텍사스를 6-4로 꺾었다.
willowdy@newspim.com