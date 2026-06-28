[MLB] 이정후·김하성, 이틀 연속 코리안 더비 동반 침묵…SF, ATL 5-0 제압

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 이정후(샌프란시스코)와 김하성(애틀랜타)이 이틀 연속 열린 한국인 빅리거 맞대결에서 나란히 침묵했다.

이정후와 김하성은 28일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 정규시즌 경기에 선발 출전했지만 모두 안타를 기록하지 못했다.

[서울=뉴스핌] 샌프란시스코의 외야수 이정후(왼쪽)과 애틀랜타의 내야수 김하성. [사진=로이터]

이정후는 우익수, 3번타자로 나서 4타수 무안타 2삼진에 그쳤다. 전날 4타수 무안타에 이어 2경기 연속 침묵하면서 시즌 타율은 0.327에서 0.323(282타수 91안타)으로 내려갔다. 내셔널리그 타율 순위는 오토 로페스(마이애미 말린스·0.336)에 이어 2위를 유지했다.

콘택트 능력이 뛰어난 이정후가 한 경기에서 삼진 2개를 당한 것도 눈에 띄었다. 올 시즌 세 번째이자 지난 5월 1일 필라델피아 필리스전 이후 약 두 달 만이다.

이정후는 1회말 첫 타석에서 애틀랜타 선발 브라이스 엘더의 몸쪽 싱킹 패스트볼을 지켜보다 루킹 삼진으로 물러났다. 3회말 1사 1, 2루 득점권 기회에서도 바깥쪽 높은 포심 패스트볼에 헛스윙 삼진을 당했다. 이후 6회말에는 2루 땅볼, 8회말에는 좌익수 뜬공으로 돌아섰다.

김하성도 타격감을 찾지 못했다. 유격수, 9번타자로 선발 출전한 김하성은 2타수 무안타 1볼넷 2삼진을 기록했다.

김하성은 2회초와 5회초 연이어 삼진으로 물러났다. 8회초에는 샌프란시스코 불펜 투수 라이언 워커를 상대로 볼넷을 골라냈지만 후속타 불발로 득점하지 못했다.

김하성은 지난 4일 토론토 블루제이스전 이후 안타를 추가하지 못하고 있다. 시즌 타율은 0.070(71타수 5안타)까지 떨어졌다.

경기에서는 샌프란시스코가 애틀랜타를 5-0으로 꺾었다. 샌프란시스코는 라파엘 데버스의 홈런 두 방으로 승기를 잡았다. 데버스는 4회말 선제 솔로포를 터뜨렸고, 5회말에는 3점 홈런을 쏘아 올렸다.

마운드에서는 로건 웹이 빛났다. 웹은 7이닝 1피안타 2사사구 6탈삼진 무실점으로 애틀랜타 타선을 봉쇄하며 시즌 5승(5패)째를 거뒀다. 애틀랜타 타선은 이날 단 1안타에 그쳤다.

football1229@newspim.com