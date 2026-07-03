유명현 산청군수, 장마철 대비 재해취약지역 현장 점검

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

배수시설 정비 상태 등 안전관리 실태 확인

[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 여름 장마를 앞두고 산청군이 재해복구 공사 현장과 재해취약지 전반에 대한 안전 점검에 나섰다.

경남 산청군은 3일 유명현 군수가 관내 도로와 하천, 산림 등 분야별 주요 재해복구사업장을 직접 찾아 공사 진행 현황과 장마철 대비 안전관리 실태를 점검했다고 밝혔다.

유명현 산청군수가 3일 장마철을 앞두고 재해복구 사업장 및 재해취약지역을 방문해 현장점검을 하고 있다.[사진=산청군]2026.07.03

이번 점검은 집중호우와 태풍 등 자연재난에 대한 선제 대응 체계를 강화하고 군 전역에 항구적인 재난 안전망을 구축하겠다는 군수 공약 이행의 일환으로 진행됐다.

유 군수는 각 사업장에서 배수시설 정비 상태와 사면 보호 조치, 토사 유출 방지 대책, 안전표지판 및 출입통제시설 설치 여부 등을 집중적으로 확인했다. 붕괴나 침수 위험이 높은 구간에 대해서는 관리 실태를 세밀히 살피며 관계자들에게 안전관리 강화와 비상 대응체계 유지를 당부했다.

산청군은 고령 인구 비중이 높은 지역 특성을 고려해 '복지 산청'을 목표로 군정을 운영해 왔으며 군민의 생명과 직결되는 안전을 복지 정책의 핵심 기반으로 설정해 최우선 과제로 삼고 있다.

유명현 군수는 "장마철에는 작은 위험요소도 인명·재산 피해로 번질 수 있는 만큼, 현장 중심 점검과 선제 대응이 중요하다"며 "재난 안전망을 지속적으로 보완하겠다"고 말했다.

m25322532@newspim.com