무협, 중남미 진출 지원 채널 가동

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교류위원회 발족…기업·기관 20여명 참석

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한국무역협회가 국내 기업의 중남미 시장 진출을 지원하기 위한 민간 경제협력 채널을 새로 만들었다. 핵심 광물과 에너지 자원을 보유한 중남미 지역에서 공급망 협력과 기업 네트워크를 확대하겠다는 취지다.

한국무역협회는 3일 서울 강남구 삼성동 트레이드타워에서 'KITA 한·중남미 교류위원회' 발족식을 열었다고 밝혔다.

교류위원회는 중남미 진출을 희망하거나 현지 사업을 추진 중인 국내 기업과 지원기관이 협력 방안을 논의하는 민간 경협 플랫폼이다. 중남미는 인구 6억5000만 명 규모의 시장이자 리튬, 구리 등 핵심 광물 자원이 풍부한 지역으로 꼽힌다.

무역협회는 지난해 브라질 상파울루 사무소를 연 데 이어 이번 교류위원회를 출범시키며 국내 기업의 중남미 진출을 지원할 상설 협의 채널을 마련했다.

한국무역협회가 3일 서울 강남구 삼성동 트레이드타워에서 개최한 'KITA 한·중남미 교류위원회 발족식'에서 윤진식 회장(앞줄 왼쪽에서 다섯번째)을 비롯한 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=한국무역협회]

이날 발족식에는 윤진식 한국무역협회 회장을 비롯해 현대자동차, 포스코인터내셔널, 고려아연, 효성중공업, 농심, 한국수출입은행 등 중남미 관련 사업을 추진하는 기업과 유관기관 관계자 20여 명이 참석했다.

윤 회장은 "브라질·멕시코 등 중남미 주요 6개국의 국내총생산 규모는 아세안(ASEAN)보다 더 크지만, 우리나라와의 교역액은 아세안의 4분의1 수준에 머물러 있다"며 "아직 개척 기회가 많은 만큼, 협회는 교류위원회를 통해 기업들이 중남미에서 성장 동력을 찾을 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

전문가 발표도 진행됐다. 하상섭 국립외교원 교수는 글로벌 공급망 재편에 따른 국내 기업의 중남미 진출 전략을 주제로 발표했다.

하 교수는 "중남미 국가들은 광물과 에너지를 전략 자산으로 규정하고 단순히 채굴, 수출하던 방식에서 벗어나 고부가가치 산업으로 가치사슬을 끌어올리는 산업정책을 추진하고 있다"며 "우리 기업들도 단순 거래 방식에서 현지 생산·기술이전·합작 투자 등 산업협력형으로 전략을 전환한다면 지속가능한 성과를 기대할 수 있을 것"이라고 진단했다.

발표 이후에는 참석 기업들이 중남미 사업 과정에서 겪는 현안과 애로사항을 공유하는 자유토론이 이어졌다.

무역협회는 교류위원회를 통해 하반기 중남미 주요국 경제사절단 파견, 한·중남미 비즈니스 포럼 개최, 중남미 경제단체와의 공동 경제협력위원회 운영 등을 추진할 계획이다.

또 현지 진출 기업의 애로사항을 발굴해 관계 부처에 전달하고, 중남미 시장 세미나 등을 열어 현지 정보를 상시 제공한다는 방침이다.

kji01@newspim.com