무협, 美서 AI 바이오 스타트업 투자유치 지원 나서

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BIO USA 2026 연계 행사 개최…국내 기업 5곳 기술력 소개

화이자·앱비·엔비디아 등 참석…현지 투자·협력 기회 모색

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 한국무역협회가 세계 최대 바이오 전시회인 BIO USA 2026과 연계해 국내 인공지능(AI) 기반 바이오 스타트업의 미국 시장 진출 지원에 나섰다.

한국무역협회는 23일(현지시간) 미국 샌디에고 하드락 호텔에서 'DISCOVER AI×LIFE SCIENCES' 행사를 개최했다고 밝혔다.

행사는 국내 AI 바이오 기업과 미국 현지 기업·투자사 간 전략적 파트너십 및 투자 유치 기회를 마련하기 위해 열렸다. 이날 행사에는 글로벌 스타트업과 연구소, 대학, 병원, 투자사 관계자 등 80여 명이 참석했다.

한국무역협회가 23일(현지시각) 미국 샌디에고 하드락호텔에서 개최한 'DISCOVER AI × LIFE SCIENCES' 행사에서 김경훈 한국무역협회 댈러스지부장이 인사말을 하고 있다. [사진=무역협회]

프로그램은 AI와 생명과학 융합을 주제로 한 전문가 대담과 글로벌 바이오 스타트업 기술 발표, 네트워킹 세션으로 진행됐다.

피칭 세션에는 신약 개발과 바이오 인텔리전스, 헬스케어 분야 AI 스타트업 10개사가 참가했다. 국내에서는 포트래리, 아이겐드럭, 바이오리서치AI, 나손 사이언스, 알에스리햅 등 5개 기업이 참여해 기술력을 소개했다.

네트워킹 행사에는 화이자, 앱비, 랩코프, 클리블랜드 클리닉 등 글로벌 제약·의료기관과 엔비디아 관계자, 벤처캐피털(VC) 등이 참석해 유망 스타트업과 협력 가능성을 논의했다.

김경훈 한국무역협회 댈러스지부장은 "국내 유망 바이오 기업과 미국 바이오 생태계 간 접점을 확대하기 위해 행사를 마련했다"며 "앞으로도 미국 주요 기업 및 기관과 교류 기회를 확대해 국내 스타트업의 해외 진출을 지원하겠다"고 말했다.

syu@newspim.com