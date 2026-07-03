[3대 메가프로젝트] 삼성, 영남에 60조 쏟는다…로봇·전고체 AI 제조 대전환(종합)

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구미 19조·울산 16조·부산 15조·거제 10조 투입

휴머노이드·AI기판·조선까지 영남 제조벨트 재편

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 인공지능(AI)과 로봇이 삼성의 영남권 제조벨트를 다시 짠다. 삼성은 기존 제조 거점에 인공지능 전환(AX)과 로봇 기술을 접목해 구미·울산·부산·거제를 글로벌 피지컬 AI 혁신 클러스터로 전환하겠다는 구상이다.

삼성은 3일 경남 진주시 경상국립대에서 열린 '영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회'에서 영남권에 약 60조원을 투자하겠다고 밝혔다. 지역별로는 구미에 19조원, 울산에 16조원, 부산에 15조원, 거제에 10조원을 투입한다.

이번 투자는 ▲휴머노이드 로봇 ▲전고체 배터리 ▲AI 서버용 패키지 기판·적층세라믹콘덴서(MLCC) ▲최첨단 고부가가치선 등을 중심으로 이뤄진다. 삼성은 AX와 로봇을 활용해 기존 산업을 첨단 산업으로 전환하고, 양질의 일자리 20만개를 창출한다는 목표다.

삼성전자 서초사옥. [사진 = 뉴스핌DB]

노태문 삼성전자 대표이사 사장이 3일 경남 진주에서 열린 '영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회'에서 영남권 투자 계획을 발표하고 있다. [사진=KTV]

노태문 삼성전자 대표이사 사장은 "영남은 삼성전자의 대표 제품인 갤럭시 스마트폰을 구미에서 생산하고, 울산에서 배터리, 부산에서 MLCC와 패키지 기판을 제조해 온 거점"이라며 "대한민국 산업 발전의 긍지가 깃든 국가 산업의 엔진 역할을 수행해 왔다"고 말했다.

그는 "현재 AI로 인해 제조 분야도 기술의 패러다임이 상상하지 못할 속도로 전환되고 있다"며 "특히 AI는 전통 제조 공장을 휴머노이드 로봇이 중심이 된 AI 드리븐 팩토리로 바꾸고 있다"고 설명했다.

◆ 구미, 휴머노이드·AI 제조 거점으로

삼성전자와 삼성SDS는 구미를 첨단 미래 제조 단지로 육성하기 위해 19조원을 투자한다.

구미에는 휴머노이드 양산 체계와 로봇 데이터 팩토리가 구축된다. 제조·로봇 자동화 산업의 핵심 인프라인 AI 데이터센터 신축도 추진된다.

삼성전자 구미사업장은 갤럭시 스마트폰 생산 거점으로 삼성 제조 경쟁력을 상징해 온 곳이다. 삼성은 이곳에 휴머노이드와 제조 AX를 접목해 AI 드리븐 팩토리를 구현하고, 글로벌 제조 혁신 허브로 키우겠다는 방침이다.

삼성SDS타워 전경 [사진=삼성SDS]

삼성은 구미의 역할을 단순 생산기지에서 AI·로봇 기반 첨단 제조 거점으로 전환한다는 계획이다. 제조 현장의 데이터를 AI로 분석하고, 이를 로봇과 자동화 설비 운영에 접목해 생산성과 효율성을 높이겠다는 구상이다.

◆ 울산 전고체·부산 AI부품 고도화

삼성SDI는 울산에 16조원을 투자한다. 핵심은 전고체 배터리 양산이다. 삼성SDI는 휴머노이드 로봇 등에 탑재되는 전고체 배터리의 세계 최초 양산을 목표로 하고 있다.

전고체 배터리는 기존 리튬이온 배터리보다 안전성과 에너지 밀도를 높일 수 있는 차세대 배터리로 꼽힌다. 삼성SDI는 울산에서 전고체 배터리뿐 아니라 에너지저장장치(BESS)용 리튬인산철(LFP) 배터리와 나트륨 배터리 양산도 확대할 예정이다.

삼성전기 부산사업장 전경. [사진=삼성전기]

부산은 삼성전기의 AI 서버용 핵심 부품 거점으로 키운다. 삼성전기는 부산에 15조원을 투자해 고성능 패키지 기판과 고부가 MLCC 마더라인을 구축한다.

AI 서버용 패키지 기판은 고성능 반도체를 안정적으로 연결하는 핵심 부품이다. MLCC는 전자제품 안에서 전류 흐름을 안정적으로 제어하는 필수 부품이다. AI 데이터센터와 서버 투자가 확대되면서 두 제품 모두 수요 증가가 예상되는 분야다.

삼성전기는 부산을 고성능 패키지 기판과 고부가 MLCC 핵심 기지로 육성해 AI 인프라 확산에 대응한다는 계획이다.

◆ 거제, 자율형 조선소로 전환

삼성중공업은 거제에 10조원을 투자한다. 최첨단 고부가가치선과 해양 인프라 건조 기지를 조성하기 위한 투자다.

삼성중공업은 AI 팩토리 설비와 로봇, 자율운항 기술 관련 투자를 통해 거제조선소를 첨단 3X 기반 자율형 조선소로 구축할 계획이다. 3X는 디지털 전환, AI 전환, 로봇 전환을 의미한다.

조선업은 친환경 선박, 자율운항, 스마트 야드 등 기술 경쟁력이 수주 경쟁의 핵심으로 떠오르고 있다. 삼성중공업은 거제조선소의 생산성을 높이고 고부가가치 선박 중심의 경쟁력을 강화할 방침이다.

전후방 협력회사 중심의 생태계 강화도 기대된다. 조선업은 기자재, 설계, 엔지니어링, 해양플랜트 등 협력 산업 범위가 넓어 지역 산업 파급 효과가 큰 업종으로 꼽힌다.

삼성중공업 거제 조선소 전경. [사진=삼성중공업]

노 사장은 "경쟁국과 유사한 조건에서 사업할 수 있도록 로봇 산업 특화단지 지정과 인센티브 등을 지원해 주시기를 바란다"며 "국내 조선업 경쟁력 강화를 위해 정부 주도의 사업도 확대해 주시면 감사하겠다"고 말했다. 이어 "삼성은 이번 투자를 통해 영남을 AX와 로봇이 중심이 된 글로벌 피지컬 AI 혁신 클러스터로 조성하는 데 총력을 다하겠다"고 강조했다.

kji01@newspim.com