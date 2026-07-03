신한은행, '신한인증서' 1300만 가입자 돌파

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슈퍼SOL 통합 인증 본격 확대

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행의 전자서명 인증 서비스인 '신한인증서' 가입자가 1300만명을 넘어섰다.

신한은행은 '신한인증서(신한SIGN 서비스)' 가입자 수가 1300만명을 돌파했다고 3일 밝혔다.

[사진= 신한은행]

신한인증서는 금융거래와 각종 제휴 서비스 이용 시 본인확인과 전자서명에 사용되는 인증 수단으로 2025년 5월 1000만명을 돌파한 이후 약 1년 만에 300만명이 추가로 늘었다.

비대면 채널 중심으로 발급 절차를 간소화하고 금융·생활 영역 전반에서 활용할 수 있도록 제휴 기관을 확대해 왔다. 특히 지난해부터는 증권·카드·라이프 등 주요 그룹사 플랫폼에도 신한인증서를 적용해 그룹 공동 인증 체계를 구축했다.

이를 기반으로 통합 모바일 플랫폼 '신한 슈퍼SOL'에서는 신한인증서를 그룹 통합 인증수단으로 활용할 수 있게 됐다. 고객은 하나의 인증서만으로 은행뿐 아니라 증권·카드·라이프 등 주요 그룹사 서비스의 인증 절차를 한 번에 처리할 수 있다.

신한은행은 슈퍼SOL 출시를 기념해 이달 1일부터 슈퍼SOL에서 신한인증서를 새로 발급한 고객을 대상으로 경품 이벤트도 진행 중이다. 이랜드 상품권, 한화호텔앤드리조트 숙박권, 아쿠아플라넷 할인권 등이 제공될 예정이다.

peterbreak22@newspim.com