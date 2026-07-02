신한은행, 2026 한국서비스품질지수 은행 부문 1위…13년 연속 1위

AI 핵심 요약beta
- 신한은행은 2일 KS-SQI 은행부문 1위에 선정돼 13년 연속 1위를 달성했다고 밝혔다.
- 신한은행은 고객 편의성 혁신 프로젝트와 맞춤형 만족도 조사로 서비스 품질을 지속 개선해 높은 평가를 받았다.
- 신한은행은 AI 기반 금융사기 예방과 금융소비자 보호 및 금융취약계층 포용금융을 강화해 신뢰받는 은행을 지향한다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 2일 한국표준협회가 주관하는 '2026 한국서비스품질지수(KS-SQI)'에서 은행부문 1위 기업으로 선정돼 13년 연속 1위를 달성했다고 밝혔다.
한국서비스품질지수(KS-SQI)는 한국표준협회와 서울대학교 경영연구소가 협력해 국내 서비스 산업의 특성과 소비자의 평가를 반영해 개발한 서비스 품질 평가 지표다. 이 지표는 2000년부터 매년 기업의 서비스 품질과 고객 만족도를 조사해 발표하고 있다.
신한은행은 고객의 관점에서 상품과 서비스 전반을 점검하고 고객이 느낄 수 있는 개선 활동을 지속해 높은 평가를 받았다. 특히 고객의 의견을 경영에 반영해 더 쉽고 편안한 금융서비스를 제공하는 고객중심 가치경영을 실천해왔다.
대표적인 사례로는 고객의 불편사항을 실시간으로 발굴하고 개선하는 '고객 편의성 제고 혁신 프로젝트'와 '신한 새로고침' 플랫폼 운영이 있다. 또한, 영업점과 디지털 채널 등 다양한 고객 접점에서 맞춤형 만족도 조사를 진행해 개선 과제를 발굴하고 서비스 품질을 향상시키고 있다.
신한은행은 금융소비자 보호를 위해 상품 개발부터 판매 및 사후관리까지 전반적인 사전 예방 체계를 강화하고 올바른 상품 판매 문화 정착을 위한 활동을 확대하고 있다. AI 기반 이상거래탐지시스템(FDS)을 개선하고 신한금융그룹 계열사 간 보이스피싱 의심 정보를 공유하는 체계를 구축하면서 전기통신금융사기 예방 역량도 강화했다.
또한, 고령층을 포함한 금융취약계층의 디지털 금융 접근성을 높이기 위해 포용금융 활동을 확대하고 있으며, 고객이 안심하고 편리하게 금융서비스를 이용할 수 있도록 환경을 조성하고 있다.
신한은행 관계자는 "모든 의사결정의 기준을 고객에 두고 고객이 체감할 수 있는 금융서비스 혁신을 지속한 노력을 인정받아 기쁘다"며 "앞으로도 AI 기술을 활용한 금융사기 예방과 금융소비자 보호를 강화해 더욱 안전하고 편리한 금융환경을 만들고, 고객에게 가장 신뢰받는 은행으로 자리매김할 것"이라고 강조했다.
dedanhi@newspim.com