◇공관장
▲주세르비아 대사 정홍근(현 주콩고민주공화국 대사)
▲주세네갈 대사 김재휘(현 주보스턴 총영사)
◇심의관
▲아시아태평양국 심의관 박성일(현 주인도공사참사관)
▲동북․중앙아시아국 심의관 나용욱(전 주일본 공사참사관 )
▲북미국 심의관 유승민(현 장관보좌관)
▲유럽국 심의관 이윤석(현 주오스트리아 참사관)
▲국제법률국 심의관 김영재(현 주우크라이나 공사참사관)
▲양자경제외교국 심의관 이지윤(현 다자경제기구과장)
◇공관장
▲주세르비아 대사 정홍근(현 주콩고민주공화국 대사)
▲주세네갈 대사 김재휘(현 주보스턴 총영사)
◇심의관
▲아시아태평양국 심의관 박성일(현 주인도공사참사관)
▲동북․중앙아시아국 심의관 나용욱(전 주일본 공사참사관 )
▲북미국 심의관 유승민(현 장관보좌관)
▲유럽국 심의관 이윤석(현 주오스트리아 참사관)
▲국제법률국 심의관 김영재(현 주우크라이나 공사참사관)
▲양자경제외교국 심의관 이지윤(현 다자경제기구과장)
S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적