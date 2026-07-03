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청와대 "美 의회, 쿠팡 일방적 주장만 담아…한미 안보협의에 파장 없게 노력"

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  • 청와대는 3일 쿠팡 제재를 둘러싼 미국의 차별공격 주장에 대해 국적 불문 비차별 조사라고 밝혔다.
  • 위성락 안보실장은 쿠팡 개인정보유출 조사가 국내법과 적법 절차에 따른 것으로 대통령과 청와대의 장비 회수 사전 지시 의혹은 사실이 아니라고 했다.
  • 위성락 안보실장은 3300만건 이상 정보유출로 큰 우려가 있다며 쿠팡 측의 3000건 주장은 사태를 과소평가하는 것이라고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

미 하원 보고서 반박…"국적따라 차별 않는다"
"쿠팡 조사, 국내법·절차 따라 비차별적으로 이뤄져"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 3일 이재명 정부의 쿠팡 제재를 두고 미국 측이 '미국 기업에 대한 차별적 공격'이라고 주장한 것에 "우리는 국적에 따라서 기업 활동을 차별적으로 대처하거나 표적 조사하지 않는다"고 선을 그었다.

위성락 청와대 국가안보실장은 이날 오후 춘추관에서 언론과 만나 '쿠팡 리스크'가 7월 한미 안보협의에 영향을 미칠 수 있다는 지적에 "이 사안이 과도하게 커져서 그런 파장이 없도록 노력하고자 한다"며 이같이 밝혔다.

KBS '일요진단'에 출연한 위성락 청와대 국가안보실장은 17일 전시작전통제권(전작권) 전환 시점, 한·미 핵추진잠수함·원자력협정 협의, 미·중 정상회담 평가와 호르무즈 해협 HMM 나무호 피격 대응 방안 등 주요 안보 현안에 대해 청와대 입장을 밝혔다. [사진=KTV] 2026.05.17 gomsi@newspim.com

미 연방 하원 법사위원회는 앞서 1일(현지시간) '경쟁 차단 : 미국인 소유 기업에 대한 한국의 차별적 공격'이라는 제목의 보고서를 공개했다. 보고서의 대부분은 쿠팡에 대한 한국의 차별적인 대우를 주장하는 내용이 담겼다.

위 실장은 해당 보고서에 대해 "미국 하원 법사위 보고서에는 쿠팡의 일방적 주장만 나와서 우리가 유감을 표시한 바 있다"며 "쿠팡 관련 조사는 국내법에 따라, 그리고 적법한 절차를 따라서 비차별적으로 이뤄지고 있다"고 밝혔다.

그러면서 위 실장은 "이 조사가 차별적이다, 표적화해서 이뤄지고 있다, 부당한 규제가 지속되고 있다는 보고서 내용은 사실과 크게 다르다"고 덧붙였다.

위 실장은 쿠팡 사태에 대해 쿠팡 측과 정부의 관점에 차이가 있다고도 했다. 그는 정보 유출 범위를 예시로 들었다. 

위 실장은 "조사에 따르면 3300만 건 이상의 인적 정보가 유출됐다. 해당 기업(쿠팡)도 시인하는 바라고 한다"며 "이 정보가 어떻게 사용됐는지 확인이 되지 않고, 어디로 갔는지 우린 알지 못하기에 조사를 하고자 한다. 왜냐하면 큰 우려를 갖고 있기 때문"이라고 짚었다.

그러면서 위 실장은 "쿠팡 측하고 용의자 측은 3000건 정도의 정보만 빼내서 보관했다고 하는데 그건 그쪽의 주장"이라며 "정부는 그렇게 단순화해서 보지 않는다. 만약 3000건이라 본다면 이건 문제의 심각성을 축소해서 과소평가하는 것이 될 것"이라고 우려했다.

위 실장은 "(미 하원 법사위의) 보고서를 보면 마치 우리 대통령을 포함해 청와대가 사전에 쿠팡에게 장비 현지 회수를 지시한 것을 알고 있는 것처럼 기술돼 있는데 이것 또한 사실이 전혀 아니다"며 "청와대는 쿠팡의 개인정보 유출증거장비를 중국에서 회수해온 걸 사전에 알고 있거나 지시하거나 한 바 없다"고 강조했다.

이어 위 실장은 "단지 12월 중순쯤에 쿠팡 쪽 관계자가 '이걸 회수했다. 굿 뉴스다' 하는 걸 들은 적 있는데 그게 처음"이라며 "그때 알게 됐고 그전까지 어떤 일이 있었는지 알지 못했다"고 했다.

pcjay@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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